Кадыров устроил цирковое представление с болезнью, чтобы избежать мести Путина - Снегирев

Кадыров хочет отойти в тень, его могут заменить генералом-россиянином, считает Дмитрий Снегирев.

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Владимир Путин стремится лишить Кадырова влияния - Дмитрий Снегирев / Главред

Глава Чечни и верный пехотинец российского диктатора Владимира Путина Рамзан Кадыров снова оказался в центре внимания из-за возможных проблем со здоровьем. Хотя Кремль официально не комментирует информацию о его состоянии, по сети уже ходят слухи о его возможной смерти.

В интервью Главреду сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказал, почему Путин решил избавиться от всех военных кампаний в России, какую опасность для Кремля представляет Кадыров, и что ждет Россию в случае обострений в Чечне.

Кому могут быть выгодны слухи о болезни и смерти Кадырова - кто их распространяет и какова их цель?

В первую очередь - самому Кадырову. Российский диктатор поставил ребром вопрос ликвидации всех частных военных кампаний на территории Российской Федерации, в том числе сформированных по национальному признаку. В подчинении Кадырова до определенного времени по разным оценкам находились от 30 до 45 тысяч личного состава, которые фактически были не подчинены силовым структурам Российской Федерации, а руководство над ними осуществляли лично Кадыров и приближенное к нему лицо, Делимханов.

Соответственно, такое положение вещей не удовлетворяет российского диктатора. Стоит говорить о том, что так называемый мятеж Пригожина имел целью создание предпосылок для ликвидации всех частных военных кампаний, потому что именно в них российские власти видят основную угрозу для своего существования на территории Российской Федерации.

Весьма примечателен тот факт, что 19 февраля Кадыров заявил, что после возможной отставки он создаст частную военную кампанию, которая, по его словам, будет конкурировать с ЧВК "Вагнер". Делать подобные заявления на всеобщее обозрение было большой и политической, и военной ошибкой самого Кадырова. Потому что делать подобные заявления - это, соответственно, подписать себе приговор.

Давайте посмотрим на хронологию конфликтной ситуации вокруг Кадырова. Здесь стоит вспомнить события, которые происходили в мае, а именно заявления Пригожина о возможности вывода ЧВК "Вагнер" из Бахмута. Шестого числа Пригожин делает соответствующие заявления, и дает понять, что хотел бы видеть на месте ЧВК "Вагнер" подразделения, подчиненные Кадырову. И уже седьмого числа Кадыров отвечает Пригожину в довольно грубой форме, что, мол, Пригожину позвонят и объяснят, куда и как он будет выходить. Кадыров не рассчитал того момента, что Пригожин – далеко не самостоятельная фигура, и, соответственно, за ним стоят такие персоны, как приближенные к Путину Кириенко и семья Ковальчуков, а сама структура ЧВК "Вагнер" создавалась в тишине кабинетов Главного правления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Это была вторая большая ошибка Кадырова.

Смотрите видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду о Кадырове:

Соответственно, Пригожина здесь используют в качестве информационного военного тарана против Кадырова. Но последней каплей становятся мусульманские марши по всей территории России, которые имеют исключительно показательный характер демонстрации силы. Так же, как и публичные заявления Кадырова по этому поводу. Более того, звучат угрозы в адрес российских медийных персон относительно запрета строительства мечети в Москве. Вопрос завис в воздухе, но, как говорится, ложечку забрали, а осадок остался. И остался он у центральной власти, которая поняла, что Кадыров пытается кадыризовать всю Россию, то есть влиять на политические процессы не только в Чечне, но и на всей территории РФ. А на фоне роста этого мусульманского вопроса наличие вооруженных формирований, подчиненных Кадырову (еще раз подчеркну, что по максимальной оценке это более 40 тысяч, причем вышколенных, оснащенных) создавало соответствующие вопросы относительно дальнейшей судьбы и самого Кадырова, и подчиненных ему подразделений.

Российские спецслужбы интересует даже не столько Кадыров, сколько нейтрализация его частной военной кампании. Того же полка "Ахмат" и других подразделений.

И давайте дальше посмотрим на те события, которые происходили уже после вывода ЧВК. 31 мая вновь Пригожин записывает видео, где говорит о том, что кадыровские отряды могут освободить несколько населенных пунктов на территории Донецкой области, но не взять под контроль всю так называемую ДНР. Это вновь вызывает бурную реакцию со стороны как Кадырова, так и его ближайшего окружения. Видео записывают уже его первые заместители, Даудов и Делимханов, где пытаются в унизительной форме общаться с Пригожиным. Каков был ответ? Жестким, со стороны первого заместителя Пригожина Уткина, более известного под псевдо "Вагнер" или "Девятый". Собственно, с легкой руки Дмитрия Уткина ЧВК и получило название "Вагнер". Уткин напомнил этим двум персонажам, что он знаком с ними с первой и второй чеченских войн, и что тогда они стояли по разные стороны баррикад. А также дал понять, что ЧВК – не та организация, с которой можно разговаривать в подобных тональностях.

И тут начинаются интересные процессы - 12 июня подразделения, подчиненные Кадырову, заключают договоры с Министерством обороны Российской Федерации. Я напомню, что 10 июня министр обороны страны-оккупанта вышел с заявлением, что им подписано распоряжение о том, что все частные военные кампании должны подписать прямые договоры с Министерством обороны Российской Федерации. То есть речь идет о том, что и "Ахмат", и другие подразделения, подчиненные непосредственно Кадырову, лишают субъектности. Их переводят под командование Министерства обороны Российской Федерации, а затем они теряют возможность влиять на процессы.

Фактически с июля месяца в украинских СМИ начинает тиражироваться информация о проблемах со здоровьем, отравлении Кадырова и о ликвидации его личного врача. Причем стоит говорить о том, что анализ ситуации, которая дается на всеобщее обозрение, позволяет говорить, что подобный характер информации распространяется ближайшим окружением самого Кадырова. Причем с ликвидацией врачей там было несколько грубых ошибок, но это отдельная тема. Именно с июля месяца мы можем говорить о начале информационной волны вокруг возможной смерти Кадырова и, соответственно, то ли его отравления, то ли ликвидации.

Если нет информации о похоронах Кадырова, информация о его смерти не соответствует действительности. Напомню конспирологам, что Кадыров все-таки сын бывшего муфтия Чечни. И когда у российских спецслужб есть желание и вдохновение ликвидировать, они ликвидируют - это достаточно ярко проиллюстрировано на примере самого отца Кадырова, которого взорвали на стадионе, не считаясь с многочисленными жертвами среди гражданских лиц и, соответственно, ближайшего окружения. Это была показательная ликвидация, и Рамзан Кадыров прекрасно понимает возможные сценарии, как и то, на что способны российские спецслужбы. Поэтому и запущен механизм - он действует на опережение, чтобы исключить сам факт своей физической ликвидации. Это практика спецслужб: если известно о каких-то деталях спецоперации, а тем более о так называемом активном характере операции, то обнародование информации дает возможность снизить риски ее проведения. На это и рассчитывает Кадыров.

Что касается ситуации в Чечне, то беспорядков там не будет. Это либо непонимание традиций Чечни, либо попытка выдать желаемое за действительное. Чечня - это тейповый (клановый) характер, и Кадыров, во-первых, принадлежит к одному из крупнейших тейпов Чечни. Во-вторых, он находится у власти фактически 20 лет, и за это время им была создана жесткая вертикаль подчинения. На всех основных должностях его ближайшая родня или люди, которым он абсолютно доверяет. И если мы рассчитываем на массовые протестные движения на территории Чечни, это вызывает определенные вопросы. Скорее всего, Российская Федерация в лице российского диктатора и, соответственно, российских спецслужб одного феодала заменит другим без особых политических амбиций. В чем и заключается большая ошибка Кадырова, потому что он наверняка рассчитывал на то, что так называемая спецоперация понизит личный рейтинг Путина и пошатнет его абсолютную власть на территории Российской империи.

И, соответственно, Кадыров пытался этим воспользоваться. Кстати, весьма показателен факт, что Кадыров отказался проводить мобилизацию на территории Чечни 22 сентября 2022 года. То есть год назад он заявил, что в Чечне не будет проходить российская мобилизация, и это был вызов центральной российской власти. И, соответственно, уже тогда стало понятно, что он выходит из подчинения, и будут задействованы механизмы, чтобы вернуть ситуацию в контролируемое русло. То, что мы с вами сейчас и наблюдаем. То есть происходит ликвидация его боевых отрядов – их подчинение Министерству обороны РФ, их фактическая утилизация на линии боевого столкновения. Причем утилизируют не только кадыровские отряды, но и воинские подразделения, созданные по национальному признаку.

Та же участь постигла и два осетинских батальона, которые бросили на запорожское направление, ведь они, фактически, вырезаны ВСУ "до колена", то есть понесли катастрофические потери. То есть таким образом Российская Федерация пытается решить для себя два вопроса: ликвидации в их понимании незаконных вооруженных формирований, и изменения демографического характера на территориях Северного Кавказа. То есть россияне уничтожают мужское население и используют так называемую СВО для решения своих вопросов.

Вы сказали, что российские спецслужбы таким образом убирают военизированные отряды. Также вы сказали, что Кадыров анализирует несколько сценариев и понимает, по аналогии с его отцом, что в отношении него возможны различные ситуации. Не могли бы вы разъяснить, что именно имеется в виду – насколько действительно российские спецслужбы сейчас заинтересованы в ликвидации Кадырова, и как это может выглядеть?

Как говорится, здесь дело в фантазии исполнителя и непосредственно заказчика. Забегать вперед мы не будем, но версия с "Новичком", которую ранее озвучивал "хороший русский" Невзоров, более известен украинскому телезрителю как автор фильма "Чистилище", которое героизировало российскую армию во время чеченских кампаний. Так вот именно он теперь пытался убедить нас, что Кадыров отравлен Новичком, проводя параллели со Скрипалем, отравленным в Англии. Но если Скрипаля хотели отравить, то его отравили, правильно?

Откровенно цирковое представление, которое мы наблюдаем с Кадыровым, мы уже три месяца как минимум все обсуждаем - что у него с лицом, как он плохо выглядит, но он жив. То есть версия об отравлении уже не жизнеспособна. Вариантов ликвидации много - все зависит от исполнителя.

А когда по вашему мнению российские спецслужбы могут его ликвидировать - после каких событий это может произойти?

События уже произошли - отказ от проведения мобилизационных мероприятий на территории Чеченской Республики, попытки создать собственную ЧВК на территории Российской Федерации, хотя деятельность ЧВК на территории РФ официально запрещена. А также это попытка влиять на политические процессы внутри самой Российской Федерации и рост в РФ мусульманского фактора в Российской Федерации. Все эти составляющие и дают основание говорить, что российские спецслужбы решили нейтрализовать сам характер возможных неприятностей.

Нет лидера - некому возглавлять. А как могут ликвидировать, то давайте посмотрим, как они ликвидировали представителей чеченского движения сопротивления. Там много было сценарей. Дудаева ликвидировали ракетным ударом, причем по телефону с ним разговаривал "хороший русский", который сейчас не вылезает из украинских СМИ. Давайте еще вспомним Басаева, Масхадова. И от многих факторов зависит, какой именно сценарий будет реализован.

Вы сказали, что Кадырова, возможно, заменят человеком, который не будет иметь политических амбиций. Вот, например, сам Кадыров говорил о своем сыне Адаме и показывал его Путину как своего возможного преемника. Могут ли его назначить в таком случае российские спецслужбы и поддерживать, чтобы он контролировал ситуацию в Чечне в пользу Кремля?

Хотел бы подчеркнуть еще один факт - Даниил Мартынов, отвечавший за силовой блок, то есть являвшийся правой рукой Кадырова, был не этническим чеченцем. Поэтому я не исключаю, что, возможно, будет назначен россиянин, генерал или губернатор. Может быть кто-то из представителей условной оппозиции или приближенный к самому Кадырову, тот самый Делимханов, которому объяснят правила поведения и который согласится на них. Тем более, что Делимханов прекратил сопротивление российским властям под личные гарантии самого Кадырова, и, фактически, он на крючке у российских спецслужб. Поэтому кандидатур более чем достаточно. Говоря по-русски: "Свято место пусто не бывает".

И относительно позиции Путина. Если действительно в Чечне рано или поздно начнутся какие-то события, как это в целом скажется на российском контроле и на позициях самого Путина.

Никоим образом. Еще раз подчеркну – не рассчитывайте на какие-то сценарии массовых протестных движений. Россия-это тоталитарная страна. Путин прекрасно учел возможные сценарии, и после так называемого мятежа Пригожина, когда все рассказывали, что позиции российского диктатора ослабли, он наоборот предоставил расширенные полномочия Росгвардии и передал ей тяжелую бронетехнику. Росгвардия-это жандармские подразделения для подавления массовых мятежей на территории Российской Федерации. Для этого им и нужна тяжелая бронетехника. Вот вам и ответ на вопрос. Отработанные сценарии были еще на момент мятежа, ведь это распоряжение российский диктатор подписал в день так называемого мятежа Пригожина, что свидетельствует об усилении его личной вертикали власти. И второе распоряжение, которое делает невозможным массовые протестные движения, тоже было подписано в этот день о возможности задержки любого россиянина без решения суда на 30 суток за нарушение режима КТО (контртеррористической операции). А на Северном Кавказе никто ее не отменял, и продлить ее можно в течение часа.

Сценарии российского диктатора играют в долгую. И давайте посмотрим то видео последней встречи Путина и Кадырова. Та тональность, с которой разговаривал русский диктатор (помните его фразу "какой я тебя дон?") была показательной реакцией, когда сидит барин и смотрит на человека, который ему докладывает. И это-ответ на те сценарии, которые сейчас продуцируют.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

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