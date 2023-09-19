В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман

Режим Путина не переживёт серьёзных поражений на фронте в Украине, считает социолог Игорь Эйдман.

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Часть российской верхушки попытается свергнуть или физически устранить Путина – Эйдман / Главред

На сайте Главред состоялся чат с социологом, публицистом, автором книг Игорем Эйдманом. Общаясь с читателями, он рассказал, почему шоу под названием "Президентские выборы в РФ" в марте 2024 года могут не состояться, кто в России способен организовать заговор против Путина, каковы три вероятных сценария устранения директора Кремля от власти, а также почему любой, кто бы ни пришёл к власти в РФ после Путина, выведет войска из Украины и вернёт Крым.

Представляем стенограмму чата с Игорем Эйдманом.

Julie:Все ли в российских элитах остались довольны результатами голосования 10 сентября? Вообще, эти "выборы" имели хоть какое-нибудь значение?

Игорь Эйдман: Эти "выборы" не имели никакого значения. Да и это были не выборы, а непотребный ярморочный фарс, в котором грязные клоуны били друг друга по морде. Это было нечто отвратительное, не имеющее никакого отношения к демократии, впрочем, как и другие выборы в России в последние десятилетия, в путинскую эпоху. И чем дальше, тем больше институт выборов в России превращается в манипулируемый Администрацией президента РФ балаган.

Результат "выборов" всегда, естественно, известен заранее. А к участию в них были допущены только те, кто был согласован с властью, а роли распределены: кто-то должен выиграть, кто-то проиграть.

Так что всё это чепуха в содержательном смысле и никакого значения не имеет. И обсуждать тут и нечего.

Единственное, что отмечу: креативность российских политтехнологов в деле фальсификации выборов растёт. В последние годы наряду с другими известными инструментами вроде вброса бюллетеней, переписывания протоколов и т.д. российские власти внедрили эффективное ноу-хау – дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Это ещё больше облегчило им задачу и оптимизировало деятельность: меньше людей задействовано, зато эффективность стопроцентная, ведь там, где есть ДЭГ, даже бюллетени вбрасывать не нужно. Всё куда проще: в один момент за компьютер садится специально обученный программист, который входит в систему, имея доступ к ней, и накручивает голоса нужным кандидатам.

Впервые это было опробовано несколько лет назад на выборах в Москве в Государственную думу, когда в оффлайне победили оппозиционные кандидаты, но тут же в онлайне набросали голоса кандидатам от партии власти. Выборы тогда, как и полагалось, закончились с тем результатом, который был утверждён Кремлём – победили кандидаты от партии власти.

На псевдовыборах 10 сентября этот инструмент проверялся, и он будет активно использоваться и на других псевдовыборах, в том числе президентских, т.е. элементарно будут накручиваться голоса.

Все гениальное просто. Оказалось, что не нужно создавать многоступенчатую систему фальсификаций, вручную вбрасывать специально заполненные бюллетени и т.д. Всё делается так, что комар носа не подточит: обученный человек производит заранее проработанные манипуляции, и результат, нужный российской власти, печётся, как свежие пирожки.

Так что вся эта история одновременно и печальная, и дурацкая. Обсуждать тут нечего.

Y-grek: Во всех ли регионах РФ на "выборах" 10 сентября удалось нарисовать нужный Путину и Единой России результат? Или в регионах вроде Дагестана, Чечни, Тывы и т.д. местные элиты смогли протолкнуть нужных им людей, а, соответственно, не в таком далеком будущем эти регионы потреплют нервы центральной власти?

Игорь Эйдман: Результат везде был согласован с Администрацией президента РФ. Так, например, в Чечне у Кадырова есть "золотой ярлык" от Путина ставить тех людей, которых он хочет, и он их ставит. В Тыве огромную роль играет Шойгу и его люди, соответственно, там он и рулит. А вот в остальных регионах рулит Администрация президента, а конкретно Кириенко и его люди, не особо считаясь с местными элитами.

Кое-где были некоторые не очень приятные для власти, но допустимые результаты. Например, относительный успех кандидата от партии "Яблоко" в Екатеринбурге на "выборах" в городское собрание. "Яблоко" допускают к выборам и даже дают возможность проводить каких-то единичных кандидатов в депутаты городского собрания, чтобы имитировать какой-то плюрализм.

Смотрите видеоверсию чата с Игорем Эйдманом:

К тому же, призыв к миру таких кандидатов не является призывом против путинской агрессии. Лидер "Яблока" Явлинский призывал заморозить войну на тех территориальных захватах, которые Россия уже произвела. Иными словами, он не требовал, чтобы Россия немедленно вывела свои оккупационные войска и вернула их к международно признанным границам, которые были на начало 2014 года. В "Яблоке" выступают, причём довольно опасливо, за заключение перемирия. Понятно, что такое перемирие, если бы оно случилось, стало бы просто новым этапом путинской агрессии, потому что само существование путинского режима неизбежно привело бы к новой войне. Потому что Путин никогда не откажется от своей параноидальной идеи уничтожить Украину как независимое государство, а украинцев как независимую нацию. Он считает, что всё это часть России, часть "русского мира". Пока Путин у власти, никакого мира не будет. Так что все призывы Явлинского заморозить войну довольно лицемерны и неконструктивны.

Поэтому "Яблоку" дают провести единичных депутатов, но не в Госдуму РФ (депутаты-"яблочники" в ГД не нужны, это слишком большая трибуна была бы для них), а в какое-нибудь екатеринбургское городское законодательное собрание, где "белая ворона" из "Яблока" не так страшна.

В любом случае, даже если какие-то оппозиционные кандидаты проходят на "выборах", это те люди, которые не представляют опасности для властей. Всё идет по плану и сценарию грязного фарса, который пишется в Кремле Кириенко и его людьми.

Филиппенко С.:Какими вам видятся, так называемые, президентские выборы в Российской Федерации в 2024 году? Они вообще состоятся? Кого на них сделают главным якобы конкурентом Путина?

Игорь Эйдман: Может быть, я излишне оптимистичен, но у меня есть надежда, что эти выборы не состоятся в том виде, в котором мы предполагаем – как очередное утверждение диктаторских полномочий Путина, т.е. формальное шоу под названием "Путин вновь диктатор" (он никуда не уходил, но возвращается). Надеюсь, такое шоу в будущем году не состоится.

Если же все-таки это шоу состоится, то мы не знаем, кого там выдвинут против Путина. Точнее не против, а в спарринг-партнёры, в мальчики для битья, чтобы на его фоне Путин смотрелся лучше. Впрочем, это не имеет никакого значения.

Ходят слухи, что выдвинут ещё более старых, гнилых и тухлых кандидатов, чем сам Путин, например, какого-нибудь Зюганова, который уже на ладан дышит. Может быть, Явлинскому позволят сыграть эту роль, потому что он тоже абсолютно отработанный пар и никакой угрозы для Путина не представляет.

Никогда не позволят выдвинуться в кандидаты людям типа Навального, поэтому он и сидит в тюрьме. А все те, кто могут выдвинуться, никакой угрозы для Путина не представляют.

Terentij:Существует ли хоть какая-то интрига относительно шоу под названием "Президентские выборы в РФ в 2024 году" и его результатов? Какие сюрпризы там возможны?

Игорь Эйдман: Интрига состоит не в том, что будет на выборах, а в том, состоятся ли они в том виде, в котором мы ожидаем. У меня сохраняется надежда, что до марта будущего года путинский режим падёт.

Все ждали мощного украинского наступления весной-летом 2023 года, которое могло бы опрокинуть путинский режим, и шансы на это были, но так не случилось. И сейчас ситуация и оценки не столь радужные. Тем не менее, украинское наступление идёт, пусть и медленно, и мы надеемся, что оно разовьётся, время ещё есть.

Никаких новых серьёзных поражений на фронте путинский режим не переживёт. Это очевидно, потому что ресурс его прочности исчерпан.

В элите, в верхушке уже произошёл раскол. Мы видели проявление этого раскола, которое едва не привело к крушению системы во время путча Пригожина. Тогда режим едва не пал.

Такие события могут повториться, более того, уверен, что они повторятся. Но для них нужен внешний толчок, и таким толчком могло бы стать мощное поражение российских войск на фронте. После него путинские клевреты будут грызться друг с другом, перекладывать друг на друга вину и сваливать поражение на своих собратьев по банде. Население РФ тоже будет деморализовано. А все путинские обещания о скорой победе будут дезавуированы.

В такой ситуации вполне вероятен заговор против Путина, поскольку недовольство зреет, все ждут, когда этот ужас закончится.

Понятно, что "страдания" российской верхушки несопоставимы со страданиями людей в Украине. Но, тем не менее, для людей, которые привыкли ни шатко, ни валко править, жить в своё удовольствие, не испытывая стрессов и больших проблем, нынешняя ситуация стала стрессовой – с войной, санкциями, невозможностью выехать за границу, невозможностью лечиться, отдыхать, учить детей на Западе, с арестованной недвижимостью и кучей других проблем. Всё это им крайне надоело. Они понимают, что Путин является главной причиной этой ситуации, точнее его агрессия и авантюра против Украины. Никакие они не ура-патриоты, ничего им не нужно – ни империя, ни присоединённые территории. Они с радостью всё это сдадут взамен на спокойствие, отмену санкций и возможность дальше воровать и пилить бюджет. Но так жить им не даёт Путин и несколько людей из его окружения, которые окончательно свихнулись на этом бреде – параноидальной идее захватить и уничтожить Украину.

Поэтому вполне вероятно, что часть российской верхушки произведёт нечто похожее на заговор против Хрущёва или против Берии, или заговор российской аристократии против Павла І. Что-то в этом роде вполне вероятно в России. Возможно, это состоится до выборов, потому что выборы дают лёгкую и удобную возможность отстранить Путина от власти в стиле а-ля Ельцин.

Путин может под дулами автоматов записать видео, в котором скажет: "Я устал, я ухожу", как в своё время сделал Ельцин. Народ всё "схавает", совершенно не поморщившись. Всё это пройдёт на ура, никаких проблем не будет. Никто даже не заметит этот переворот. Все решат, что мудрый Путин просто решил уйти. Он уже пожилой человек, вот и скажет: "Мне уже 71 год, пускай поработают молодые". И представит людям какого-нибудь Собянина, который будет вместо него. И это всё пройдёт на ура, без шума и пыли.

Такая вероятность есть. Она неочевидная и не стопроцентная, но она и не нулевая.

Михаил К.:Почему Путин боится допустить участия в псевдовыборах оппозиционеров вроде Навального? Ведь всё равно же нарисовали бы нужный царю результат, а заодно и получили возможность лишний раз макнуть в лужу оппозиционного лидера, но нет же, боятся почему-то.

Игорь Эйдман: По-моему, совершенно понятно, почему так происходит. Пример – Лукашенко. Лукашенко, как ему казалось, убрал всех сильных конкурентов с выборов, убрал тех, кого он боялся. Даже мужа Тихановской, который не был фаворитом тех выборов, убрал. Фаворитом был Бабарико. Выдвижение Тихановской он счёл ерундой: Лукашенко – сексист, колхозник старой закваски, который не привык принимать в расчёт женщин.

В итоге Тихановская выборы выиграла, хоть Лукашенко и нарисовал результаты в свою пользу. Всё это привело к мощнейшему катаклизму.

Путин такие эксперименты проводить не хочет. Он хочет идти по надёжной колее, по надёжному пути. Поэтому никого, даже в роли Тихановской, не будет. Будет Зюганов.

Mika:Каковы шансы, что Путин доживёт до 17 марта 2024 года?

Игорь Эйдман: Шансы, к сожалению, велики. Ни в какую смертельную болезнь Путина я не верю. Более того, я считаю, что люди, которые распространяют сказки о болезни Путина, выполняют задание российских спецслужб. Это нужно для того, чтобы усыпить бдительность, прежде всего, Запада, возможных инсургентов внутри России или в эмиграции, чтобы они не пытались организовать теракт против Путина и убить его. Ведь зачем убивать человека, который и так помрёт?

Путин – патологический трус, потому очень боится теракта, боится ездить. Подтекст такой: не надо его убивать, он и так помрёт сам.

Потому думаю, что это целенаправленный слив. К счастью, на Западе уже давно никто не верит в эту сказку о смертельной болезни. Одно время слухи ходили, и западные СМИ их перепечатывали. Но об этом говорят одни и те же люди с завидной регулярностью, а, как говорят в Одессе, шутка, которая повторена дважды, перестаёт быть смешной. Вот и западные СМИ уже это редко перепечатывают. Потому эти усилия напрасны.

Kukaa:Насколько российские элиты и окружение Путина готовы продлить его власть ещё на несколько лет? Настолько ли они едины в этом порыве, как накануне предыдущих российских президентских псевдовыборов?

Игорь Эйдман: Элиты уже не едины, большинство представителей путинской верхушки. Только сошедшие с ума отморозки типа Медведева этого хотят. Большинство же – рациональные люди и хотят сладко жить, ничего больше им не нужно. Им не нужна эта дебильная бредовая империя, они хотят жить, как раньше, сладко и не напрягаясь.

Я работал политконсультантом в России, потому представляю, что такое российская правящая верхушка. Эти люди – не трудоголики и не фанатики. Они – сибариты, любят хорошо жить, для них это главное. И политику они воспринимают не как возможность реализовывать какие-то идеи, пусть и бредовые, как это делали большевики или нацисты. Они воспринимают власть как возможность зарабатывать деньги, сладко жить, наслаждаться властью, популярностью, славой.

Потому они мечтают прикрыть лавочку с попытками Путина возродить Российскую империю и захватить Украину. Мечтают, чтобы всё вернулось к ситуации до 24 февраля прошлого года, а, может, и к ситуации до 2014 года, когда им совсем тихо и спокойно жилось в России, и они чувствовали полную свою безнаказанность и безопасность.

Думаю, эта часть российской верхушки попытается Путина свергнуть или даже физически устранить.

Nils:Какие именно силы и персоналии в России сегодня больше всего заинтересованы в устранении Путина от власти, и есть ли у них рычаги, чтобы добиться этого?

Игорь Эйдман: В этом заинтересованы практически все олигархи, потому что многие из них оказались под санкциями, и у большинства всякие проблемы. Кроме нескольких отморозков, так называемых, православных олигархов типа Малофеева и нескольких в Сибири, которые повернулись на клирикализме.

В подавляющем большинстве это космополитичные люди, граждане мира, которые привыкли путешествовать, у которых собственность по всему миру. Для таких всё это очень некомфортно.

Безусловно, эти олигархи не могут устранить Путина, но у них есть деньги, и они могут заплатить тем людям, которые могут устранить его. Причём деньги огромные. Путин же не уничтожил ельцинскую олигархию – он уничтожил только нескольких: физически – Березовского, а как олигархов – Ходорковского, Невзлина и других. Но в основном остались те же: Абрамович, Дерипаска, Михельсон и куча других. Даже у Фридмана и Авена, которые сбежали за границу, вся собственность осталась в России, остались все связи и миллиарды. Потому вполне возможно, что они просто профинансируют силовиков, которые были бы готовы организовать такой заговор.

Среди силовиков среднего звена тоже найдутся желающие. Силовики первой линии сидят, как и Путин, десятилетиями на своих должностях, и, соответственно, карьерные лифты там закрыты. Многие амбициозные и честолюбивые люди в силовых структурах мечтали бы устранить и Путина, и первых лиц в структурах, чтобы занять их место. Так что это тоже вполне возможная часть заговора.

И третья часть заговора – это, так называемые, статские чиновники, опять-таки абсолютно неидеологизированные, которые привыкли пилить бюджет, хорошо жить и умеют подкупать избирателей. Например, Собянин – он в этом смысле очень успешный статский чиновник, который умеет всё: и пилить бюджеты, и воровать, и подкупать избирателей, и быть популярным.

Так что люди типа Собянина, Мишустина, министров экономического блока, которые мыслят рыночно и которым эта война совершенно не нужна, типа руководства Центробанка и множества других структур могли бы если не принять участие в этом заговоре, то, по крайней мере, мотивированно его активно поддержать.

Григорий_53:Насколько, по-вашему, сегодня прочна власть Путина, все ли процессы он способен контролировать так же эффективно, как до 24 февраля 2022 года? Контролирует ли он ход войны?

Игорь Эйдман: Я бы не сказал, что он эффективно всё это контролирует. Российские начальники – это ленивые сибариты. Путин такой в квадрате: старый ленивый тухлый сибарит, который, прежде всего, заинтересован в том, чтобы его драгоценная тушка была в безопасности и комфорте. При этом он под влиянием 20 лет у власти явно сошёл с ума. И все его параноидальные идеи в стиле старухи из сказки Пушкина, которая сначала требовала через своего мужа от Золотой Рыбки новое корыто, а потом уже хотела быть владычицей морскою, и чтобы Рыбка была на посылках. Путин примерно такого же рода человек. А главное – ему всё удавалось: сначала он хотел подзаработать в Питере на торговле наркотиками и игровом бизнесе, и он это делал, на закупках продовольствия за границей взамен на российские природные ресурсы, что он тоже делал с выгодой для себя и был пойман за руку, а потом он хотел всё больше и больше, потом стал президентом России, но ему и этого стало мало, и он решил стать новым российским императором, чтобы весь мир его боялся, чтобы американский президент был у него, как Золотая Рыбка, на посылках. Но здесь уже, естественно, сценарий поломался, и Золотая Рыбка послала его далёко и надолго.

В результате мы сейчас и увидели, что амбиции Путина стали полностью расходиться с реальностью, и катастрофа стала неизбежна. В российской правящей верхушке многие это понимают.

Судьба Путина предрешена, дело только в сроках. Крах путинского режима после вторжения в Украину 24 февраля стал неизбежен.

Fargo: Поделитесь вашим видением возможных сценариев того, как Путин может лишиться власти: может ли он уйти со своего поста живым; может ли уйти Путин, но сохраниться система, или уход Путина от власти неминуемо будет связан и с демонтажем существующей в РФ системы власти? Как это всё будет, как думаете?

Игорь Эйдман: Гадать, конечно, сложно, но есть исторический прецедент. В российской истории были заговоры, в результате которых свергали диктаторов, единоличных правителей, а осуществляла эти заговоры сама правящая верхушка. То есть это не путч Пригожина, когда какие-то отморозки несутся в голливудском стиле к Москве на танках, нет. Речь идёт о том, что люди втайне договариваются на каких-то дачах или в каких-то гольф-клубах, потом в этот заговор включается всё больше и больше людей, а потом царя или диктатора бьют табакеркой в висок, как Павла І, или арестовывают, как Берию, или создают такие условия, когда он просто вынужден уйти в отставку, как это было с Хрущёвым.

Думаю, что будет один из трёх вариантов: Путина или убьют, или отстранят и изолируют, или вынудят уйти в отставку и заключат сделку (условно говоря, его трогать не будут, дадут ему все привилегии, оставят ему дворцы на Валдае и в Сочи, но взамен он будет должен больше не лезть в политику, или же, если нет, то поступят с ним более сурово).

Но всё это будет временно. Может быть, сначала Путину и позволят жить в его дворце на Валдае, а потом, через несколько лет, сдадут в Гаагу. Это неизбежно, потому что им нужно будет как-то урегулировать отношения с Западом.

Уверен, что путинский режим не будет существовать в том виде, в котором он существует сегодня, потому что он чисто персоналистский. Тут огромное значение имеют "тараканы" в голове Путина, они и играют главную роль в стране, даже не ближайшие чиновники из его окружения. Именно "тараканы" начинают войны и беспредельные зверства.

Всего этого не будет.

Я не верю, что сразу установится какая-то демократия, и что это будет та "Россия будущего", о которой говорит Навальный. Нет. Думаю, что, по крайней мере, в первое время режим будет сохраняться, путинская номенклатура будет сохранять власть. Режим будет достаточно авторитарным в первое время, но, что самое важное, этот режим не будет вести войну против Украины и угрожать всему миру. Потому что, как я говорил выше, всё это никому не нужно. Для путинской номенклатуры это стресс и одни сплошные неприятности. Никакой мотивации продолжать путинскую неоимперскую политику у этих людей нет. Скорее всего, они спустят на тормозах безумные реваншистские планы Путина и будут постепенно договариваться с Западом, потому что им это необходимо для восстановления прежнего качества жизни и обеспечения возможности для своей дальнейшей власти и развития страны, которая будет находиться под их диктатом.

В любом случае, свержение Путина достигнет главную и очевидную цель – Россия перестанет быть экзистенциальной угрозой для всего мира и страной-террористом, которая уничтожает и убивает людей в Украине.

Махов В.:Если в России сохраняется система власти, то кто теоретически мог бы сменить Путина на посту президента РФ? И, наоборот, если посыплется и система, то кто тогда может оказаться у руля?

Игорь Эйдман: Путина может заменить практически любой чиновник из его окружения. Это может быть и Собянин, и Мишустин, и какой-то менее известный человек. Так в своё время Ельцин, как фокусник из цилиндра, вытащил Путина, которого на тот момент никто не знал, но за полгода его раскрутили, превратили в популярного человека. Так и сейчас можно раскрутить, превратив в очень популярного человека, кого угодно. Потому что все инструменты манипуляции – у власти, с помощью телевидения она может накрутить рейтинг любому.

Кроме того, если система всё-таки обрушится, то из стана не нынешнего правящего режима есть только один человек, имеющий огромный политический потенциал, личную харизму и политический инстинкт, – Алексей Навальный. К нему можно по-разному относиться, знаю, что в Украине его многие не любят, но, тем не менее, это единственный человек в оппозиции, который реально мог бы претендовать на высший пост в государстве. И весь его бекграунд говорит о том, что он бы последовательно вёл западную европейскую политику. Естественно, он ушёл бы из Украины, ушёл бы из Крыма. Здесь украинцам беспокоиться нечего.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) – социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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