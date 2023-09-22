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Эйдман рассказал, кто в РФ действительно заинтересован в устранении Путина от власти

Алина Дембицкая
22 сентября 2023, 03:10
Немало амбициозных и честолюбивых людей в силовых структурах мечтали бы устранить и Путина, говорит Эйдман.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Эйдман рассказал, кто в РФ заинтересован в отстранении Путина от власти / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Facebook Эйдман

Российские олигархи и чиновники стали активно рассматривать варианты влияния на политическую ситуацию в стране-агрессоре. Многие из них заинтересованы в том, чтобы отстранить главу кремлевского режима Владимира Путина от власти. Об этом во время чата на Главреде рассказал социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"В этом (устранении Путина от власти – ред.) заинтересованы практически все олигархи, потому что многие из них оказались под санкциями, и у большинства немало проблем. Кроме нескольких отморозков, так называемых, православных олигархов типа Малофеева и нескольких в Сибири, которые сошли с ума на клирикализме", - отметил Эйдман.

По его словам, среди российских олигархов много тех, кто привык путешествовать, у которых собственность по всему миру. И для них Путин является максимально некомфортным.

"Безусловно, эти олигархи не могут устранить Путина, но у них есть деньги, и они могут заплатить тем людям, которые могут устранить его. Причём деньги огромные. Путин же не уничтожил ельцинскую олигархию – он уничтожил только нескольких: физически – Березовского, а как олигархов – Ходорковского, Невзлина и других. Но в основном остались те же: Абрамович, Дерипаска, Михельсон и куча других. Даже у Фридмана и Авена, которые сбежали за границу, вся собственность осталась в России, остались все связи и миллиарды. Потому вполне возможно, что они просто профинансируют силовиков, которые были бы готовы организовать такой заговор", - рассказал социолог.

Он подчеркнул, что среди силовиков среднего звена тоже найдутся желающие. Как отметил Эйдман, силовики первой линии сидят, как и Путин, десятилетиями на своих должностях, и, соответственно, карьерные лифты там закрыты.

"Немало амбициозных и честолюбивых людей в силовых структурах мечтали бы устранить и Путина, и первых лиц в структурах, чтобы занять их место. Так что это тоже вполне возможная часть заговора", - отметил он.

И третья часть заговора, как говорит Эйдман, – это, так называемые, статские чиновники, опять-таки совершенно неидеологизированные, привыкшие пилить бюджет, хорошо жить и умеющие подкупать избирателей.

"Например, Собянин – он в этом смысле очень успешный статский чиновник, который умеет всё: и пилить бюджеты, и воровать, и подкупать избирателей, и быть популярным. Так что люди типа Собянина, Мишустина, министров экономического блока, которые мыслят рыночно и которым эта война совершенно не нужна, типа руководства Центробанка и множества других структур могли бы если не принять участие в этом заговоре, то, по крайней мере, мотивированно его активно поддержать", - подчеркнул публицист.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

В РФ уже ищут преемника Путина

Напомним, ранее генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

Как отметил генерал-лейтенант, отставной офицер Сухопутных войск США Бен Ходжес, независимо от того, кто станет преемником российского диктатора Владимира Путина на посту президента страны-агрессора России, ему будет чрезвычайно сложно превзойти нынешнего главу Кремля.

Смотрите видеоверсию чата с Игорем Эйдманом:

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война в Украине война России и Украины
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