Аж 11 военных страны-агрессора России "умерли от внезапной остановки сердца".

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В Мариуполе при странных обстоятельствах самоликвидируются российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: t.me/mariupolrada, informnapalm.org

Во временно оккупированном Мариуполе загадочным образом самоликвидировались сразу 11 российских военных. Все захватчики якобы умерли от внезапной остановки сердца. Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале, публикуя скриншот новости российских пропагандистов.

"Плюс 11 "хороших русских". Загадочные болезни (нет) продолжают сокращать численность оккупантов", - написал Андрющенко.

Ресурс, откуда Андрющенко взял информацию, информирует, что смерть 11 оккупантов подтвердил российский генштаб, а также так называемое "МВД" пророссийских боевиков в Донецке.

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Отмечается, что все военные армии РФ "умерли от внезапной остановки сердца". Однако, согласно проведенным вскрытиям, выявлено, что проблемы с сердцем наблюдались лишь у трех оккупантов.

Оккупанты утверждают, что это не первый случай "загадочных смертей" российских военнослужащих в Мариуполе, поэтому местная "полиция" подозревает, что всех 11 могли отравить диверсанты или простые жители, которые ждут прихода в город украинских сил.

"Есть яды, которые останавливают сердце, а потом их следов нельзя обнаружить в организме. Возможно, здесь такая же ситуация. Идет расследование, версия проверяется", - процитировали в пропагандистском ресурсе Мариупольского "правоохранителя".

Напомним, что ранее десятки оккупантов взлетели на воздух под Мариуполем после прилета по базе военных РФ. Россияне сначала хотели замолчать это событие, но в конце концов все же сообщили о "прилете".

Также Главред рассказывал, что российские оккупанты обустраивают оборонительные рубежи и строят блиндажи в районе нескольких сел под Мариуполем. Кроме того, военную технику оккупанты снова перемещают в гражданских грузовиках, сразу маскируя под "деревья".

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