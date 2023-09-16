В Гостомеле РФ потеряла бешеное количество элитных специалистов: в ГУР удивили подробностями

Действия украинских защитников были направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше сил и средств врага и не допустить захвата аэродрома "Антонов".

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В Гостомеле РФ потеряла бешеное количество элитных специалистов / Коллаж Главред, фото: mil.in.ua, Википедия, Минобороны РФ

Во время боев за украинский аэродром "Антонов", страна-агрессор Россия потеряла примерно 200 высококвалифицированных боевых специалистов, которые имели многолетний опыт в захвате аэродромов и аэропортов во время военных учений подобного типа. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, ссылаясь на слова неназванного командира подразделения спецназначения ГУР МО Украины, офицера-разведчика, который участвовал в битве за Киев.

По словам военного, Москва планировала захватить аэродром под Киевом, чтобы превратить его в хаб для быстрой переброски транспортной авиацией техники и живой силы для дальнейшей оккупации украинской столицы.

"Похоже, россияне думали, что повторит сценарий захвата аэродрома, как во время "приштинского броска" в Косово от 12 июня 1999 года. Они думали, что в Гостомеле повторит сценарий захвата аэродрома, как во время событий в Казахстане в начале января 2022 года. Они были настолько самоуверенны, не осознавая, что имеют дело с украинцами", - отметил офицер-разведчик. видео дня

Он подчеркнул, что действия спецназовцев разведки и других подразделений Сил безопасности и обороны государства в Гостомеле были направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше сил и средств врага и не допустить захвата аэродрома.

В результате ожесточенных боев взлетно-посадочные полосы на аэродроме стали непригодными для приема российских транспортных бортов с войсками и техникой, а оккупанты понесли значительные потери.

"В боях за аэродром "Антонов" государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, которые десятилетиями участвовали в военных учениях такого типа", - подытожил спецназовец.

Напомним, недавно в Киеве попрощались с отважным спасателем, погибшим в боях за Гостомель. История гибели Руслана Кошевого очень болезненна и крайне трагична. Он потерял жизнь еще в первый день полномасштабного вторжения.

Также раньше в Минобороны раскрыли подробности попыток захвата РФ аэродромов в Гостомеле и Василькове. Так, российские оккупанты в 2022 году планировали захватить столицу Украины за 3-5 суток. Подобный план был использован СССР в Венгрии в 1956, Чехословакии в 1968 и в Афганистане в 1979 году. При этом РФ хотела взять под контроль не только аэропорт в Гостомеле Киевской области, но и в Василькове. Благодаря украинским защитникам планы оккупантов провалились.

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