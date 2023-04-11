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В Минобороны раскрыли подробности попыток захвата РФ аэродромов в Гостомеле и Василькове год назад

Анна Ярославская
11 апреля 2023, 11:00 обновлено 11 апреля, 11:05
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24 февраля 2022 года оккупанты действительно совершили захват аэродрома Гостомель силами примерно 300 человек. Высадка оккупантов планировалась и в Василькове.
Аэропорт Гостомель
Оккупанты хотели захватить не только аэродром в Гостомеле, но и в Василькове / Фото УНИАН

Российские оккупанты в 2022 году планировали захватить столицу Украины за 3-5 суток. Подобный план был использован СССР в Венгрии в 1956, Чехословакии в 1968 и в Афганистане в 1979 году. При этом РФ хотела взять под контроль не только аэропорт в Гостомеле Киевской области, но и в Василькове. Благодаря украинским защитникам планы оккупантов провалились. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью РБК-Украина.

По его словам, оккупанты по привычному для себя принципу планировали как можно быстрее высадить силы специальных операций (ССО) и воздушные десанты на подступах к Киеву – на аэродромах Гостомель и Васильков. Противник хотел ракетными и авиационными ударами уничтожить нашу систему ПВО, пункты управления воинских частей Вооруженных Сил Украины, Национальную гвардию и объекты критической инфраструктуры. Далее они собирались захватить правительственный квартал и ликвидировать или арестовать украинское руководство и установить своих ставленников.

"Учитывая, что в уничтоженной технике россиян была парадная форма одежды, они больше готовились к параду на Крещатике, а не к уличным боям. Впоследствии, безусловно, этот план изменился, поскольку намерения противника были наголову разбиты Силами обороны. Российские войска перегруппировались и все еще пытались захватить столицу: полностью окружить и блокировать город, нанесением огневых ударов посеять панику среди местного населения и заставить силовым путем сдаться", - рассказал Павлюк.

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Первый заместитель министра обороны добавил, что подразделения 45 бригады специального назначения НДС России 24 февраля 2022 года действительно совершили захват аэродрома Гостомель силами примерно 300 человек. Однако подразделениям Сил обороны совместно с подразделениями специального назначения и тактической группой Нацгвардии после упорных боев до 21:00 удалось восстановить контроль над объектом и вытеснить противника.

"Пока шел бой за аэродром, главные десантные силы россиян с бронетехникой пытались приземлиться на транспортных самолетах Ил-76. Один из них наши Силы обороны сбили и не дали возможности другим самолетам совершить посадку. Но 25 февраля противник силами до 20 вертолетов и около 250 военнослужащих нанес удар по аэродрому и в результате боевых действий вернул его под свой контроль. Враг нарастил группировку НДС с целью дальнейшего их применения в качестве тактических десантов в Киеве для захвата правительственного квартала", - сказал Павлюк.

Высадка оккупантов планировалась и в Василькове, но попытка захвата не удалась. После боя 25 февраля подразделения ВСУ в районе Василькова уничтожили самолет Ил-76МД с десантом, а также два вертолета и десант, совершивший высадку.

Уничтожение АН-225 Мрия в Гостомеле

Российские оккупанты уничтожили самый большой в мире самолет Ан-225. Это произошло 27 февраля, на четвертый день войны. В аэропорту Гостомель под Киевом не осталось ни одного целого воздушного судна, а от огромной "Мрии" - только обломки с турбинами.

В СБУ начали расследование дела, которое касается уничтожения "Мрии". Правоохранители отметили, что руководство предприятия не приняло мер для сохранения самолета.

Генеральный директор госпредприятия "Антонов" Евгений Гаврилов сообщил, что Украина получит новый самолет Ан-225 "Мрия", аналогов которому не было во всем мире. Строительство нового воздушного судна идет уже полным ходом.

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