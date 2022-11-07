Готов на 30%: Украина строит новый самолет 'Мрия'

Первый Ан-225 разрушили российские оккупанты в Гостомеле Киевской области.
Украина получит новый самолет Ан-225 "Мрия", аналогов которому не было во всем мире. Первый такой самолет разрушили российские оккупанты в Гостомеле Киевской области. Строительство нового воздушного судна идет уже полным ходом. Об этом заявил генеральный директор госпредприятия "Антонов" Евгений Гаврилов, сообщает Bild.
Новая "Мрия" построена уже на 30% и она будет еще лучше предыдущей. Место, где стоят самолет, держат в секрете.
"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан–225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", - сказал Гаврилов.
Известно, что создание нового такого самолета стоит 500 млн евро. Деньги на строительство помогает собирать международный аэропорт Лейпциг/Галле, где именно и базируется сейчас компания "Антонов".
Напомним, самый большой в мире самолет Ан-225 российские оккупанты разбили 27 февраля, на четвертый день войны. В аэропорту Гостомель под Киевом не осталось ни одного целого воздушного судна, а от огромной "Мрии" - только обломки с турбинами.
В СБУ начали расследование дела, которое касается уничтожения "Мрии". Правоохранители отметили, что руководство предприятия не приняло мер для сохранения самолета.
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