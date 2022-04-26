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Мрия будет еще круче: конструкторы поведали о судьбе самого большого самолета в мире

26 апреля 2022, 04:35

Сейчас также ведутся переговоры с международными партнерами, которые будут помогать построить новый самолет АН-225.

Судьба разрушенной Мрии / фото Укроборонпром

Восстановить самолет Мрия, который был уничтожен российскими оккупантами в Гостомеле, скорее всего уже не получится, но части этого самолета конструкторы могут использовать для того, чтобы создать новый самолет Мрия – еще более сильный и надежный.

По словам генерального директора государственного концерна Укроборонпром Юрия Гусева в эфире телеканала Рада, украинские конструкторы планируют построить новы военно-транспортный самолет АН-225. Для новой Мрии могут использовать те части самолета, который уцелели в Гостомеле.

"Мы имеем план создать новую украинскую Мрию, у нас уже есть несколько сценариев. Сейчас наши специалисты ГП Антонов работают над исследованием того, что осталось от нашего самолета. Частично уцелевшая хвостовая часть и двигатели, в частности несколько из них можно будет использовать в производстве. Некоторые агрегаты мы точно используем, но новая Мрия должна быть еще лучше", - рассказал Гусев.

Он напомнил, что украинский самолет установил более 200 рекордов и специалисты хотят, чтобы новый самолет добавил еще несколько.

"Этот самолет установил 240 мировых рекордов и у нас есть амбиции, чтобы новый АН-225, построенный в Украине, установил еще несколько мировых рекордов", - подчеркнул гендиректор Укроборонпрома.

Сейчас также ведутся переговоры с международными партнерами, которые будут помогать построить новый самолет АН-225.

"Мы обсуждаем с нашими международными партнерами, чтобы создать аэрокосмическую коалицию по возобновлению этого уникального самолет. Уникального не только для нашей страны – для всего мира. Самолета, который является самым большим, самолета, который привлекался к разным космическим программам, самолета, который может и должен стать еще одним символом развития человечества, цивилизации и аэрокосмических технологий", - добавил Гусев.

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война в Украине Укроборонпром Мрия военная агрессия РФ новости Украины
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