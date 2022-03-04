От самого большого самолета остались обломки: появились фото уничтоженной оккупантами Мрии

Уничтоженная оккупантами Мрия/ Telegram Константин Усов

Появились фото обломков украинского самолета Мрия после того, как он был уничтожен оккупантами во время боя в Гостомеле вблизи Киева.

Фотографии опубликовал в Telegram заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Снимки вероятнее всего являются скриншотами новостного сюжета из Гостомеля, который ранее опубликовал российский пропагандистский "Первый канал". В кадр попал уничтоженный украинский самолет.

Мрия была самым большим и самым мощным в мире транспортным самолетом.

В то время, когда российские войска совершили атаку на Гостомель в Бучанском районе, воздушное судно находилось на ремонте в аэропорту, поэтому не успело вылететь из Украины.

Уничтоженная оккупантами Мрия/ Telegram Константин Усов

Напомним, о возможном уничтожение Мрии оккупантами во время атаки стало известно 27 февраля. Эту информацию подтвердили на заводе Антонова, а также городской голова Бучи Анатолий Федорук. Отмечается, что Мрию разбомбили во время авианалета еще в первый день широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Читайте также: