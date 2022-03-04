От самого большого самолета остались обломки: появились фото уничтоженной оккупантами Мрии

Самолет не успел покинуть Украину, потому что находился на ремонте.
Появились фото обломков украинского самолета Мрия после того, как он был уничтожен оккупантами во время боя в Гостомеле вблизи Киева.
Фотографии опубликовал в Telegram заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Снимки вероятнее всего являются скриншотами новостного сюжета из Гостомеля, который ранее опубликовал российский пропагандистский "Первый канал". В кадр попал уничтоженный украинский самолет.
Мрия была самым большим и самым мощным в мире транспортным самолетом.
В то время, когда российские войска совершили атаку на Гостомель в Бучанском районе, воздушное судно находилось на ремонте в аэропорту, поэтому не успело вылететь из Украины.
Напомним, о возможном уничтожение Мрии оккупантами во время атаки стало известно 27 февраля. Эту информацию подтвердили на заводе Антонова, а также городской голова Бучи Анатолий Федорук. Отмечается, что Мрию разбомбили во время авианалета еще в первый день широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.
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