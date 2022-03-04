Арестович рассказал, каких побед удалось достичь в самых горячих точках Украины / Фото Reuters

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге утром 4 марта озвучил свежие данные по российскому вторжению.

Он заверил, что ситуация контролируемая и даже внушает "сдержанный оптимизм". В то же время Арестович перечислил самые болезненные точки для Украины и что делается для спасения людей в этих городах.

Главред приводит тезисы его выступления:

Ситуация контролируемая . Враг вчера после пополнения резервов начал продвижение по отдельным направлениям.

. Враг вчера после пополнения резервов начал продвижение по отдельным направлениям. Наибольшего успеха враг достиг в городе Энергодар , где частично установил контроль над Запорожской АЭС, также ему удалось продвинуться возле Вознесенска (приблизительно направление от Николаева в Кривой Рог). Наши войска врага там остановили, сейчас идет бой. Все попытки врага продвинуться непосредственно к Николаеву были отбиты.

, где частично установил контроль над Запорожской АЭС, также ему удалось продвинуться возле Вознесенска (приблизительно направление от Николаева в Кривой Рог). Наши войска врага там остановили, сейчас идет бой. Все попытки врага продвинуться непосредственно к Николаеву были отбиты. Еще одна горячая точка – северо-запад Киева , там тоже идут бои. Наземные и воздушные войска останавливают противника.

, там тоже идут бои. Наземные и воздушные войска останавливают противника. Харьков, Ахтырка подвергаются жестокому удару противника – но оборона держится. Мы сообщили о ситуации там мировому сообществу. Враг несет там огромные потери, поэтому вынужден перебросить туда огромные резервы, которые в ином случае могли бы быть использованы в более опасных направлениях, например, на Киевщине.

"Героическая оборона Ахтырки и Харькова, во-первых, заставила противника остановиться, во-вторых, сменить направление развития основного удара и, в-третьих, заставила перекинуть туда дополнительные резервы. Вот что дает искусное сопротивление на местах… Это дает нам время продержаться, пока прибудет западная помощь и заработают санкции и действия нашего руководства", – уточнил Арестович.

Чернигов выдержал мощный авиационный удар – но город выстоял. Враг на том направлении не продвигается.

выдержал мощный авиационный удар – но город выстоял. Враг на том направлении не продвигается. Мариуполь частично находится в осаде – но ситуация контролируемая. Бойцы мешают противнику окружить город окончательно. Гуманитарная ситуация в Мариуполе "в чем-то напряженная", это является предметом переговоров и с представителями РФ и Беларуси, и с руководством стран-партнеров и мировых организаций. Ситуация решается. Речь идет об установлении гуманитарных коридоров для эвакуации жителей и поставки продуктов первой необходимости.

частично находится в осаде – но ситуация контролируемая. Бойцы мешают противнику окружить город окончательно. Гуманитарная ситуация в Мариуполе "в чем-то напряженная", это является предметом переговоров и с представителями РФ и Беларуси, и с руководством стран-партнеров и мировых организаций. Ситуация решается. Речь идет об установлении гуманитарных коридоров для эвакуации жителей и поставки продуктов первой необходимости. Непосредственной опасности для Одессы нет: ВСУ и местные власти контролируют ситуацию. Украина подавляет все попытки атак кораблей противника.

нет: ВСУ и местные власти контролируют ситуацию. Украина подавляет все попытки атак кораблей противника. Вчера мощными ударами украинская армия остановила наступление противника по другим направлениям. Общая ситуация контролируемая.

"Мы может испытывать сдержанный оптимизм касательно дальнейшего наступления врага. Он будет остановлен и на других участках", – заверил Арестович.

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