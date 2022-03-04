Украинская ПВО сбила вражеский самолет в Одесской области, пилота ищут

Украинская ПВО сбила вражеский самолет под Затокой/ Facebook ВМС ВСУ

Украинская противовоздушная оборона сбила самолет российских оккупантов вблизи Затоки в Одесской области.

Пилот вражеского воздушного судна успел катапультироваться, сейчас его разыскивают. Об этом сообщили в пресс-центре Военно-морских сил ВСУ.

"Подразделение ПВО под курортным заливом сбило российский самолет, атаковавший один из объектов военной инфраструктуры. Пилота, который успел катапультироваться, разыскивают", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что РФ хочет высадить морской десант возле Затоки и Черноморска. Оккупанты готовятся к этому под прикрытием отряда кораблей огневой поддержки, а также ракетной катерной ударной группы РФ.

Также сообщалось, что украинский фрегат Военно-морских сил Украины "Гетман Сагайдачный" затопили, чтобы он не достался врагу и не использовался, в частности, для диверсий.

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