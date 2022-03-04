В Энергодаре прогремел очень сильный взрыв / Скриншот YouTube

В Энергодаре Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС, произошел мощный взрыв.

"Только что в Энергодаре прогремел очень сильный взрыв", – сообщается в Telegram-канале Энергоатома.

Сейчас выясняются подробности. Последние несколько дней за город шли ожесточенные бои.

Ранее сообщалось, что мэра Энергодара могли захватить оккупанты. Сам город сейчас находится под контролем захватчиков.

В Энергодаре прогремел очень сильный взрыв

Штурм и пожар на Запорожской АЭС

Пожар на Запорожской АЭС возник из-за обстрела российскими оккупантами. Захватчики смогли зайти в первый энергоблок АЭС. При этом из-за продолжающихся обстрелов пожарные долго не могли попасть на электростанцию и начать тушить пожар.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в связи с обстрелами и пожаром на АЭС. Также он уже обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Мишелем, Шольцем, Байденом. Кроме этого, Украина связалась с МАГАТЭ.

Позже пожарных пустили на территорию Запорожской АЭС, где возникло возгорание. В 05:55 пожар локализовали на площади 2 тысяч квадратных метров. 06:20 в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС пожар ликвидировали.

Сообщалось, что враг захватил площадку Запорожской АЭС. Персонал станции контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов.