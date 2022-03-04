Россия уже использовала 95% состава своих войск и несет потери на всех направлениях - Данилов

Алексей Данилов / Reuters

Российские оккупационные войска использовали за восемь суток агрессии против Украины приблизительно 95% своих батальонно-тактических групп. Об на своей странице в социальной сети Facebook заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Украинские военные и силы ТРО перехватили тактическую инициативу, но враг не оставляет планов по окружению городов Киев, Харьков и по выходу на административные границы Луганской и Донецкой областей. При этом российское оккупационное командование уже использовало не менее 95% подготовленных БТГр и нуждается в срочном подтягивании резерва. Жернова ВСУ, ТРО и других силовых подразделений по перемалыванию различных Z, V, A и другого российского оккупационного материала работают эффективно и умело.

Осознавая слабость собственных позиций и с целью выиграть время для передислокации и обновления, враг наносит интенсивные авиационные и ракетно-артиллерийские удары по военным и гражданским объектам. Все это следствие несостоятельности Кремля достичь своих целей в Украине военными методами, что привело к санкционированию Путиным методов неприкрыто террористических. Об этом свидетельствует, в частности, использование санитарных автомобилей с символикой Красного Креста для перевозки вооружения и боеприпасов; переодевание, прежде всего, российскими силами специальных операций и десанта в военную форму, обстрелы мирных районов, городов и сел", - написал Данилов.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в военной агрессии против нашей страны использует практически все возможности собственной армии.

"Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск. Почти вся армия России брошена против нашего народа, но героическое сопротивление украинцев уже 9 день спасает нашу страну от этого нашествия. Украинские города не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, Мариуполь, Харьков целенаправленно уничтожают людей, жилые кварталы", - заявил Зеленский.