В Гостомеле оккупанты РФ уничтожили украинский самолет Мрия

Ан-225 Мрия / Аntonov.com

В ходе атаки российских оккупационных войск на Гостомель был уничтожен самый большой и грузоподъёмный самолёт Ан-225 Мрия.

Как сообщает Радио Свобода, эту информацию подтвердил источник на заводе Антонова.

Кроме того, сообщение об уничтожении Мрии также подтвердил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

"После 5-го авианалета разбомбили Мрию полностью. Это произошло в первый день (24 февраля – ред.). Обстреливали с вертолетов", - рассказал он.

Издание также публикует фото пылающего ангала в Гостомеле, в котором мог находиться самолет Мрия.

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/ radiosvoboda.org

Информацию о том, что самолёт Мрия уничтожен, подтвердили Telegram-каналу PavlovskyNews в пресс-службе Укроборонпрома.

В Facebook Антонова опубликовано следующее сообщение: "К сожалению, отсутствует подтвержденная информация о состоянии самолетов Ан на аэродроме Киев-Антонов-2 (пгт Гостомель), поскольку там все еще идут бои".

Напомним, в Киевской области самыми сложными направлениями остаются Буча-Гостомель-Ирпень. Российские войска пытаются прорваться с этих направлений