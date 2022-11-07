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Выплаты ВПЛ прекратятся: в правительстве рассказали, кто останется без финпомощи

7 ноября 2022, 14:40

Люди, которые не пройдут проверку, рискуют потерять социальные выплаты и статус ВПЛ. Также это касается тех, кто уехал из Украины.

переселенцы, выплаты переселенцам
Переселенцы могут остаться без соцвыплат / Коллаж фото Reuters, pixabay

Украинские переселенцы, которые были вынуждены переехать в другие регионы Украины из-за войны, серьезно рискуют потерять социальные выплаты ВПЛ. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Без выплат останутся те, кто не пройдет проверку.

"Мы внедряем систему проверок по риск-ориентированному принципу. Мы хотим понять, каким образом выполняется норма законодательства об информировании государственных органов о перемещении таких лиц", — сказал Музыченко.

Внутренне перемещенный лица должны сообщать соответствующим органам об изменении места пребывания или о возвращении в места постоянного проживания.

Если представители соцорганов придут с проверкой по месту регистрации ВПЛ, но эти люди будут там отсутствовать, то социальный выплаты будут сразу прекращены. Также статус ВПЛ сразу же потеряют те люди, которые переместились за границу.

Такие проверки связаны с большим количеством обращений о том, что часть переселенцев не находятся по месту регистрации.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что в 2022 году Украина предоставит для временного проживания вынужденных переселенцев более 53 тысяч квартир.

"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - говорил чиновник.

До того президент Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда - 6,5 тысячи гривен.

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