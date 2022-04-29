Украинским переселенцам выделят 53 тысячи квартир

Переселенцы / Reuters

В 2022 году Украина предоставит для временного проживания вынужденных переселенцев более 53 тысяч квартир.

"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Все квартиры будут в государственной собственности. По возвращении людей в свои дома эти квартиры будут предоставляться людям, годами стоящим в очереди на жилье.

Тимошенко добавил, что президент Владимир Зеленский поставил задачу разработать стратегию восстановления и модернизации страны.

"Наша задача – сделать базу данных потребностей всех населенных пунктов страны и разработать концепцию пространства каждого населенного пункта, от самого маленького села до большого города. В течение этой недели мы получим от всех балансодержателей подробные данные о потребностях, после их консолидации ориентировочно до 5 мая мы сможем перейти к разработке концепции обновления и модернизации", – сказал Тимошенко.

Читайте такжеЗеленский приказал всех переселенцев обеспечить жильем

Работа для переселенцев

Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление можно подать на портале "Дия".

Как ранее сообщали, президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу обеспечить жильем всех временных переселенцев. В своем обращении президент сказал, что это является обязательным пунктом первого этапа восстановления страны.

Читайте также: