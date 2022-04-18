Зеленский рассказал, какие выплаты и компенсации положены переселенцам

Беженцы / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабмин утвердил дополнительную социальную помощь в связи с войной.

Каждый переселенец может получить пособие на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а уже со среды – в "Дие".

Также правительство развертывает специальные пункты для обеспечения временного проживания людей и предоставления денежной помощи на железнодорожных станциях и вокзалах.

Президент напомнил, что продолжается сбор заявлений через "Дию" по поводу разрушенного или поврежденного жилья. Необходимо в обязательном порядке подавать заявления, если потеряли квартиру, дом или повреждены обстрелами.

Работа для переселенцев

Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление можно подать на портале "Дия".

Как ранее сообщали, президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу обеспечить жильем всех временных переселенцев. В своем обращении президент сказал, что это является обязательным пунктом первого этапа восстановления страны.

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