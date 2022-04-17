"Хотят добить Донбасс": Зеленский записал эмоциональное обращение

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Глава государства поблагодарил всех, кто помогает нашей стране.

"Делаем все для обеспечения обороны. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто действительно помогает всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы, но не спешит на помощь, должны знать, что от них зависит судьба этой битвы. Судьбы людей, которые могут быть спасены", – сказал Зеленский.

Главное из обращения Владимира Зеленского 17 апреля

"Российские войска готовятся к наступательной операции на востоке нашего государства. Хотят буквально добить Донбасс", - говорит президент.

Продолжаются постоянные обстрелы Харькова.

"Сегодня российские войска ударили по улицам Культуры, Шевченко и Дарвина. По состоянию на эту минуту в списке погибших от этого удара пятеро харьковчан, не менее 15 раненых. Только за четыре последних дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 ранены", - сказал Зеленский.

Демократический мир должен отреагировать и на то, что оккупанты делают на юге Украины – в Херсонской и Запорожской областях.

"Там строят застенки. Похищают представителей местных властей и всех, кого считают заметными для местных общин. Шантажируют учителей. Воруют деньги, направленные на выплату пенсий. Блокируют и воруют гуманитарную помощь. Доводят людей до голода. Оккупанты пытаются оторвать Херсонскую и Запорожскую области по примеру так называемых "ДНР" и "ЛНР"", - сказал президент.

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Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем.

"Государственными наградами отмечены 188 военнослужащих Вооруженных сил Украины. 553 бойца Национальной Гвардии. 64 пограничника. 5 полицейских, 26 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Шестерым защитникам Украины присвоено звание Герой Украины", - отметил Зеленский.

Битва Украины и России за Донбасс

В США сделали прогноз о наступлении России на Донбасс уже в ближайшие дни. Американцы полагают, что в регионе ожидаются ожесточенные наземные бои. Вашингтон в связи с этим проводит работы с Западом по ускорению поставок оружия силам обороны Украины.

Координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец заявил, что армия Украины провела тактическую контратаку на участке между Святогорском и Кременной на Донбассе. Войскам удалось отбросить врага в районе Кременная – Рубежное. Кроме того, им удалось создать угрозу левому флангу Изюмской группировки противника, продвинувшись в сторону реки Оскол.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты России продолжают стягивать войска и технику на Донбассе. Но они не могут организовать наступление. Вражеские атаки блокируют ВСУ, которые ведут мощное сдерживание врага.

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