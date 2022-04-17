УкрРус
  1. Главная
  3. Война

Украина не откажется от востока и будет биться за Донбасс: Зеленский поставил резкой условие России

17 апреля 2022, 18:06

Если оккупанты РФ захватят Донбасс, они снова могут пойти на Киев, считает Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Для Украины очень важно не дать России полностью захватить Донбасс - Зеленский / Офис президента

Украина не собирается отказываться от своих территорий на востоке страны для того, чтобы война с Россией была окончена. Украинские войска готовы сражаться с российской армией на Донбассе в битве, которая может оказать влияние на ход всей войны. Нет никакого доверия к политическому и военному руководству России. Если они захватят Донецкую и Луганскую области, то наверняка снова пойдут на Киев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью CNN он сказал о том, что украинское государство не готово отказаться от своих территорий в восточной части страны с целью завершения войны с РФ. Силы обороны Украины будут сражаться с российскими войсками в битве за Донбасс, которая может повлиять на дальнейший ход боевых действий. Украине никто не гарантирует, что Россия снова не пойдет на Киев в том случае, если она захватить Донбасс.

Смотрите видео ТСН – Зеленский призвал дать оружие Украине, чтобы победить зло в виде России

"Поэтому для нас очень важно не допустить их (войск РФ к подконтрольным Киеву территориям Донбасса, - ред.), стоять на своем, потому что эта битва... (за Донбасс, - ред.) она может повлиять на ход всей войны…Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству…Поэтому мы понимаем, что то, что мы отбили их и они ушли, а они убегали из Киева – с севера, из Чернигова и с той стороны – это не значит, что они смогут захватить Донбасс, а дальше Киева они якобы не пойдут", - подчеркнул Владимир Зееленский.

Битва Украины и России за Донбасс

В США сделали прогноз о наступлении России на Донбасс уже в ближайшие дни. Американцы полагают, что в регионе ожидаются ожесточенные наземные бои. Вашингтон в связи с этим проводит работы с Западом по ускорению поставок оружия силами обороны Украины.

Координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец заявил, что армия Украины провела тактическую контратаку на участке между Святогорском и Кременной на Донбассе. Войскам удалось отбросить врага в районе Кременная – Рубежное. Кроме того, им удалось создать угрозу левому флангу Изюмской группировки противника, продвинувших в сторону реки Оскол.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты России продолжают стягивать войска и технику на Донбассе. Но они не могут организовать наступление. Вражеские атаки блокируют ВСУ, которые ведут мощное сдерживание врага.

Главред рекомендует:

viber
новости России Владимир Зеленский война на Донбассе новости Украины новости Донбасса война России и Украины
Реклама
Популярное
Погода готовит неприятный сюрприз: в Украине выпадет снегПогода готовит неприятный сюрприз: в Украине выпадет снег Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву - АрестовичУкраина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву - Арестович В Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозкиВ Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозки Католическая пасха 2022: даты и традиции праздникаКатолическая пасха 2022: даты и традиции праздника "Андрюха был прав": Потап вспомнил пророческие слова Кузьмы Скрябина про войну"Андрюха был прав": Потап вспомнил пророческие слова Кузьмы Скрябина про войну
Поддержите Главред

Последние новости

18:06

Украина не откажется от востока и будет биться за Донбасс: Зеленский поставил резкой условие России

18:05

Дмитрий Комаров призвал к срочной эвакуации всех жителей Донецкой и Луганской областейВидео

18:02

ВСУ каждые сутки наносит РФ потерь больше, чем оккупанты получили за 8 лет в Сирии – The Economist

17:54

"Город не пал": защитники Мариуполя ответили на ультиматум РФ о сдаче в пленВидео

17:39

Начало хаоса: что будет означать ядерный удар России по Украинемнение

Реклама
17:29

Угроза нового штурма Киева: эксперт объяснил, когда можно ждать атаки РФВидео

17:26

Сокрушительный удар Нептуна по "Москве" – сильный аргумент: Арестович объяснил интерес к оружию ВСУВидео

17:21

"Я им наготовил угощения": в Бородянке дедушка накормил кадыровцев отравленной крысиным ядом брынзойВидео

17:05

В Украине подскочили цены на крупы: как сильно и на какие именноВидео

16:58

На Херсонщине российские оккупанты открыли огонь по детям, есть жертваВидео

16:52

Самая вкусная пасха без дрожжей: кулич просто тает во ртуВидео

16:38

"Это невозможно забыть и простить": Злата Огневич хочет пожертвовать собой ради спасения Мариуполя

16:26

У Зеленского предупредили о тяжелых боях и назвали направление главного удара РФВидео

16:22

Центр Харькова обстреляли оккупанты: много погибших и раненыхВидео

16:14

Мэр Бучи рассказал, как оккупанты изнасиловали охранника детского санатория

16:07

Инфраструктуру освобождённого Чугуева восстанавливают круглосуточно – Тимошенко

16:07

Уничтожил два вертолета Ка-52 и штурмовик Су-25: боец ВСУ рассказал о хет-трике из ПЗРК Stinger

15:54

Нептун и "Z-фашисты" на дне моря: в советском мультике увидели пугающие пророчестваВидео

15:48

Приметы на Страстную неделю 2022: что категорически нельзя делать и как привлечь удачуВидео

15:27

"Вопрос времени": в ЕК рассказали, когда ждать государственный дефолт РФВидео

Реклама
15:03

Санкции Запада уничтожают ПВО России: завод закрылся, а работников везут на войну в УкраинуВидео

15:03

Почему россияне еще не скоро признают ошибку Путинамнение

14:58

В РФ не досчитались половины экипажа крейсера Москва: появилось неожиданное расследованиеВидео

14:38

Издевались неоднократно: на Запорожье "дикари-рашисты" зверски изнасиловали местную жительницуВидео

14:17

Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в Великий понедельник и как не попасть в бедуВидео

14:02

Россия не может начать наступление на Донбасс, ВСУ мощно сдерживают армию оккупанта – МинобороныВидео

14:01

В Мариуполе кадыровцы ради пиар-видео обстреливают многоэтажки из танка: там могут быть гражданскиеВидео

13:57

"Наши действия - второй гитлеризм": опубликован дневник офицера-оккупанта из РФФотоВидео

13:34

Телами убитых засеяны улицы: в сети появились новые ужасные кадры из разрушенного орками МариуполяВидео

13:22

Путин взял в заложники родственников своих приближенных: инсайдер о разборках в КремлеВидео

13:19

Как Герасим - Муму: почему войной против Украины Россия утопила мечты об империимнение

13:09

Гороскоп Таро на май 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовВидео

12:56

Оккупанты устроили разборки в Новой Каховке: орки из ОРДЛО открыли огонь по росгвардейцамВидео

12:54

Трижды стреляли в голову: оккупанты застрелили украинку, потому что "у нее брат служит"Видео

12:52

Украина требует от РФ открыть коридоры, чтобы вывезти из Мариуполя женщин, детей и раненых военныхВидео

12:31

Контрудар на Донбассе: врага отбросили назад, ВСУ вышли на новые рубежиВидео

12:15

Меган Маркл поддержала украинцев лозунгом "Слава Украине"

12:07

Кремль готовит новую ложь для оправдания зверств армии РФ в отношении гражданских – МИД БританииВидео

11:58

ВСУ остановили прорыв рашистов: десантники "поджарили" сотню орков вместе с техникойВидео

11:53

В России десятки военных сбежали с полевых лагерей, чтобы не воевать с УкраинойВидео

Реклама
11:25

"РФ проиграет": у Зеленского объяснили, почему Путина ждет провал в УкраинеВидео

11:23

Как Украина снова срывает планы бункерного дедамнение

10:56

"Палач Алеппо" завалит позиции ВСУ телами орков: эксперт объяснил методы командующего наступлением РФВидео

10:55

В британской разведке раскрыли цель РФ в Украине и направление главного удараВидео

10:52

Новые санкции ЕС ударят по Сбербанку России - СМИВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 18 апреля 2022: Тельцам – проблемы, Ракам – деньги, Весам – сюрпризы

10:25

РФ нанесла ракетный удар по Киевщине: в Броварах перебои с электроэнергией и водойВидео

10:09

Воевать с Украиной не готовы: войска РФ думали атаковать с Приднестровья, но план провалилсяВидео

10:05

Новое "супероружие" Кремля: в РФ придумали танк, стреляющий фекалиями - будет ломать дух противникаВидео

10:03

Куча металлолома: ВСУ показали, как уничтожили беспилотник РФ "Орлан-10" за 100 тысяч долларовФото

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять