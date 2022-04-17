Украина не откажется от востока и будет биться за Донбасс: Зеленский поставил резкой условие России

Для Украины очень важно не дать России полностью захватить Донбасс - Зеленский / Офис президента

Украина не собирается отказываться от своих территорий на востоке страны для того, чтобы война с Россией была окончена. Украинские войска готовы сражаться с российской армией на Донбассе в битве, которая может оказать влияние на ход всей войны. Нет никакого доверия к политическому и военному руководству России. Если они захватят Донецкую и Луганскую области, то наверняка снова пойдут на Киев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью CNN он сказал о том, что украинское государство не готово отказаться от своих территорий в восточной части страны с целью завершения войны с РФ. Силы обороны Украины будут сражаться с российскими войсками в битве за Донбасс, которая может повлиять на дальнейший ход боевых действий. Украине никто не гарантирует, что Россия снова не пойдет на Киев в том случае, если она захватить Донбасс.

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"Поэтому для нас очень важно не допустить их (войск РФ к подконтрольным Киеву территориям Донбасса, - ред.), стоять на своем, потому что эта битва... (за Донбасс, - ред.) она может повлиять на ход всей войны…Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству…Поэтому мы понимаем, что то, что мы отбили их и они ушли, а они убегали из Киева – с севера, из Чернигова и с той стороны – это не значит, что они смогут захватить Донбасс, а дальше Киева они якобы не пойдут", - подчеркнул Владимир Зееленский.

Битва Украины и России за Донбасс

В США сделали прогноз о наступлении России на Донбасс уже в ближайшие дни. Американцы полагают, что в регионе ожидаются ожесточенные наземные бои. Вашингтон в связи с этим проводит работы с Западом по ускорению поставок оружия силами обороны Украины.

Координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец заявил, что армия Украины провела тактическую контратаку на участке между Святогорском и Кременной на Донбассе. Войскам удалось отбросить врага в районе Кременная – Рубежное. Кроме того, им удалось создать угрозу левому флангу Изюмской группировки противника, продвинувших в сторону реки Оскол.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты России продолжают стягивать войска и технику на Донбассе. Но они не могут организовать наступление. Вражеские атаки блокируют ВСУ, которые ведут мощное сдерживание врага.

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