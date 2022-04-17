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Зеленский рассказал, какое будущее ждет украинцев после войны

17 апреля 2022, 00:06

Украинцы борются ради будущего, сказал Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Российские оккупанты враждебно вторглись на территорию суверенного государства, но украинские защитники дают им достойный отпор. Об этом в своем видеообращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что украинцы борются за свое будущее.

"Свободный народ самой прекрасной страны! Страны, у которой есть будущее. Это точно. Это то, что мотивирует нас бороться сейчас. На поле боя и круглосуточно на дипломатическом, информационном и экономическом фронтах. Это то, что позволяет планировать жизнь после войны. Наше украинское свободное, суверенное и демократическое будущее. Обязательно – мирное. Обязательно – с развитием", - подчеркнул главнокомандующий.

Война в Украине

Ранее Владимир Зеленский заявил, что предложение переговоров Украины с Россией будет осуществляться только в условиях восстановления "режима тишины". Сначала командование оккупантов должно отозвать свои войска, затем дипломаты обеих стран садятся за стол переговоров.

Зеленский подчеркнул, что не видит причин для новых встреч с агрессором при других обстоятельствах.

Также глава государства признал, что переговоры зашли в тупик. Это произошло после разоблачения военных преступлений РФ в Буче, Бородянке и других освобожденных населенных пунктах.

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