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После разоблачения преступлений армии Путина переговоры с РФ зашли в тупик - Зеленский

16 апреля 2022, 17:59

По словам президента, он готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным в любой момент.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ о прекращении войны будут окончательно сорваны в случае уничтожения украинских войск в Мариуполе.

Глава государства признал, что переговоры зашли в тупик. Это произошло после разоблачения военных преступлений РФ в Буче, Бородянке и других освобожденных населенных пунктах.

"Мариуполь – это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет" , – заявил Зеленский журналистам.

Точка в переговорах с Россией

"Чем сильнее мы будем, тем лучше у нас будет результат на этих переговорах. Чем больше у нас будет Бородянок, тем меньше шансов, что эти переговоры в принципе будут. Они сами (россияне - ред.) делают, мне кажется, большие ошибки. Уничтожение наших ребят в Мариуполе, что они сейчас делают, окончательно может поставить точку на любых форматах переговоров. Это их большая ошибка - если они действительно говорят, что хотят это закончить", - сказал Зеленский.

Также, по словам президента, он готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным в любой момент, но позиция страны-агрессора состоит в том, чтобы к этой встрече все уже было согласовано на переговорах, а президентам осталось только подписать соответствующие документы.

"При всем уважении ко всем переговорщикам, ко всем переговорным процессам я не могу, чтобы за меня все решали. У них это так работает: подготовлено полностью все, потом стороны встретились и подписали", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что перед окончательными договоренностями с РФ Украина уже должна понимать, какие страны дадут нам гарантии безопасности и как эти гарантии будут выглядеть.

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Блокада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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