Зеленский приказал всех переселенцев обеспечить жильем

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу обеспечить жильем всех временных переселенцев.

В своем обращении президент сказал, что это является обязательным пунктом первого этапа восстановления страны.

"Важно не только физически восстановить квартиры, дома, мосты, предприятия, чтобы вернуть людям все, что они потеряли. Сейчас исторический момент, который мы можем раз и навсегда решить много старых проблем всей среды нашей жизни. Когда мы можем сделать качественное городское планирование там, где его не было, учитывать транспортные потоки, энергосбережение, экологичность материалов, - отметил президент.

Зеленский заявил, что важно побороть очередь на жилье.

Предусмотрено несколько этапов восстановления разрушенной инфраструктуры:

на первом этапе необходимо обеспечить жильем всех наших временных переселенцев.

на втором этапе будет восстановлено все, что разрушили оккупанты.

на третьем этапе важно дать жильем всем защитникам страны, которые его до сих пор не получили.

Война в Украине

Ранее Владимир Зеленский заявил, что предложение переговоров Украины с Россией будет осуществляться только в условиях восстановления "режима тишины". Сначала командование оккупантов должно отозвать свои войска, затем дипломаты обеих стран садятся за стол переговоров.

Зеленский подчеркнул, что не видит причин для новых встреч с агрессором при других обстоятельствах.

Также глава государства признал, что переговоры зашли в тупик. Это произошло после разоблачения военных преступлений РФ в Буче, Бородянке и других освобожденных населенных пунктах.

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