Система засбоила и 250 тысяч беженцев не получили выплат: Верещук пояснила, что делать

Верещук пояснила, что делать переселенцам, которые не получили выплаты / коллаж фото УНИАН

В Украине около 250 тысяч вынужденных переселенцев не получили обещанных государством денежных выплат. Об этом в эфире телемарафона сказала вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Если обобщить такие причины, то они в большинстве своем являются следующими. Люди регистрировались в "Дие", "Дия" не передала на органы соцзащиты такие данные и это десятки тысяч людей, которые сейчас жалуются именно на то, что "Дия" не передала такие данные. Мы централизовали такие выплаты, Министерство соцполитики их выплачивает. Но людей было почти 250 тысяч. 90 тысяч уже выплачено. Сейчас остальным мы помогаем, увеличиваем количество компьютеров, программ. Это все, чем занимаюсь я, министерство, помогая другим министерствам такие выплаты сделать", — уточнила министр.

Другая причина неполучения выплат, говорит Верещук, каким-то образом не были оформлены правильно документы, люди думали, что все в порядке и ждут, на месте им об этом не сообщили и вот уже несколько месяцев люди ничего не получили".

"Так они могут позвонить нам и мы имеем команду людей, которая персонально займется каждым таким делом", — сказала чиновница.

Верещук посоветовала людям, у которых возникла такая проблема с выплатами, звонить на горячую линию Министерства реинтеграции – 0 800 33 18 34 (ежедневно с 8:00 до 22:00).

Читайте такжеКак переселенцам получить помощь в Украине: основные программы

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что в 2022 году Украина предоставит для временного проживания вынужденных переселенцев более 53 тысяч квартир.

"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тысяч квартир для 186 тысяч наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью", - говорил чиновник.

До того президент Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда - 6,5 тысячи гривен.

Другие новости: