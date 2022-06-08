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"Они веят в победу": Зеленский рассказал, чем помощь беженцам из Украины

8 июня 2022, 23:36

Многие государства оказывают эту поддержку украинцам, однако некоторые из них вынуждены сокращать ее размер.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский призвал помогать украинским беженцам / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Глава государства Владимир Зеленский призвал зарубежные страны помогать украинцам с поиском временной работы или обучением, ведь им сокращают гуманитарную помощь.

В своем заявлении на Yale CEO Summit президент подчеркнул, что война с Россией не закончится завтра, и людям, которые находят за рубежом - в США, Европе, Канаде, нужна финансовая и гуманитарная поддержка.

Многие государства оказывают эту поддержку украинцам, однако некоторые из них вынуждены сокращать ее размер.

"Я знаю, что многие страны, которые поддерживают гуманитарно наших людей, они сокращают эту поддержку, потому что не легко им. Я их ни в чем не виню, они и так много сделали для наших...Я хочу, чтобы вы обратили внимание на некоторые простые вещи, помогать нашим людям финансово пока они за территорией нашего государства - это важно, помогать гуманитарно - это важно. Что касается временной работы, школ, обучения - в этом направлении можно помогать Украине", - сказал президент.

Он также добавил, что люди сами хотят вернуться - к мужьям, родителям, к сыновьям, которые воюют.

"Они не приехали на долгое время, они верят в победу и возвращение", - отметил президент.

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Даты выплаты помощи на детей изменились

Уже с 1 июня в Польше выплачивать помощь на детей (программа 500 плюс) будет Учреждение социального страхования. Также изменились и даты выплат: деньги будут выдавать 4, 7, 9, 14, 18 или 20 числа каждого месяца, пишет inPoland.

Чтобы получать деньги с июня, заявку нужно было подавать до конца апреля. Родители, которые подали заявку до конца мая, могут рассчитывать на выплату в июле.

Как сообщал Главред, с 1 июня поменялись правила оформления бесплатных билетов для украинских беженцев в Польше. Теперь они доступны только в городах, расположенных на восточной границе. Это города Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав, Жешув.

До 1 июня граждане из Украины имели право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity по всей Польше.

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