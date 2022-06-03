Автобусы переполнены: из Польши массово возвращаются украинцы

На вокзалах в Польше фиксируют заполненные до отказа автобусы / фото: radio.lublin.pl

Из Польши в Украину выезжает много украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. В страну едут заполненные до отказа автобусы, сообщает издание Radio Lublin.

По словам Люблинского перевозчика Анджея Войтовича, автобусы в Украину отправляются заполненные пассажирами на 80-100%. Он уточняет, что в основном едут женщины с детьми и пожилые люди, покинувшие родную страну после 24 февраля.

"С другой стороны, автобусы из Украины приезжают в Люблин с заполненностью 25-50%", - отмечает президент Lubelskie Dworce SA.

Въезжают в Польшу сейчас больше - не беженцы, а преимущественно для работы.

"Можно сказать, что приезд украинских беженцев в основном закончился", подчеркнул Войтович.

Координатор пункта помощи на автовокзале в Люблине Мирослав Копиньски также подтвердил, что в настоящее время в Украину приезжает больше путешественников, чем в Польшу.

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"Бывает, что люди не могут сесть в автобус, потому что он и так переполнен", - рассказывает он.

По его данным, еще есть единичные случаи прибытия военных беженцев в Польшу - ежедневно около 10 человек.

В материале отмечается, что среди желающих вернуться в Украину на вокзалах ажиотаж настолько велик, что некоторые люди не могут попасть внутрь и ждут следующего автобуса.

"Мы бежали от страха в начале войны. Мы жили три месяца в центре под Радомом. Мы возвращаемся, потому что сейчас немного безопаснее. Хотим домой, там нас ждет муж. Он работает водителем. Нас хорошо приняли в Польше, но мы хотим снова жить нормально. Надеюсь вернуться к работе в детском саду", - рассказала журналистам украинка Наталья, которая с двумя маленькими сыновьями на вокзале в Люблине ждала автобус в сторону Львова.

По данным пограничников, всего с 24 февраля границу с Польшей пересекло 3,8 миллиона граждан Украины.

Даты выплаты помощи на детей изменились

Уже с 1 июня в Польше выплачивать помощь на детей (программа 500 плюс) будет Учреждение социального страхования. Также изменились и даты выплат: деньги будут выдавать 4, 7, 9, 14, 18 или 20 числа каждого месяца, пишет inPoland.

Чтобы получать деньги с июня, заявку нужно было подавать до конца апреля. Родители, которые подали заявку до конца мая, могут рассчитывать на выплату в июле.

Как сообщал Главред, с 1 июня поменялись правила оформления бесплатных билетов для украинских беженцев в Польше. Теперь они доступны только в городах, расположенных на восточной границе. Это города Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав, Жешув.

До 1 июня граждане из Украины имели право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity по всей Польше.

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