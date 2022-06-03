УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Польше изменили правила для беженцев из Украины: некоторым придется вернуть деньги

3 июня 2022, 09:44

С 1 июля беженцам в Польше перестанут выплачивать ежедневное денежное пособие. При этом льготы и выплаты расширят для беженцев из незащищенных категорий.

беженцы
Беженцы, которые выехали из Польши, должны будут вернуть деньги, полученные по программе Семья 500+ / Фото Reuters

В Польше ужесточили контроль за выплатами для украинских беженцев. Те украинцы, которые выехали из страны, но продолжили получать помощь, должны будут вернуть деньги. Кроме того, с 1 июня поменялись даты выплат, а также вскоре отменят ежедневную выплату.

Как заявил замминистра внутренних дел Польши, представитель правительства по делам беженцев Павел Боссернакер, с 1 июля украинским беженцам в Польше перестанут выплачивать ежедневное денежное пособие в 40 злотых (около 280 грн). При этом льготы и выплаты расширят для беженцев из незащищенных социальных категорий. Остальным украинцам будут помогать найти работу, сообщает Rzeczpospolita. Впрочем, официальное решение еще не принято.

Какие выплаты у беженцев заберут

В Польше действует государственная программа поддержки семей с детьми Семья 500+. Украинская семья может получать ежемесячную помощь в размере 500 злотых (более 3400 грн) на каждого ребенка до 18 лет, вне зависимости от дохода семьи.

При этом уже около 700 украинских беженцев лишились социального пособия, так как выехали из страны. Дело в том, что получать эти выплаты можно только в период пребывания в Польше.

Польские чиновники уже предупредили, что при выезде из Польши на период от 30 дней украинцы теряют право на получение помощи. Украинцы, которые пересекли границу, должны сообщить об этом управление соцстрахования в том случае, если они оформляли выплаты. Однако часть украинцев этим правилом пренебрегает.

Даты выплаты помощи на детей изменились

Уже с 1 июня в Польше выплачивать помощь на детей (программа 500 плюс) будет Учреждение социального страхования. Также изменились и даты выплат: деньги будут выдавать 4, 7, 9, 14, 18 или 20 числа каждого месяца, пишет inPoland.

Чтобы получать деньги с июня, заявку нужно было подавать до конца апреля. Родители, которые подали заявку до конца мая, могут рассчитывать на выплату в июле.

Как сообщал Главред, с 1 июня поменялись правила оформления бесплатных билетов для украинских беженцев в Польше. Теперь они доступны только в городах, расположенных на восточной границе. Это города Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав, Жешув.

До 1 июня граждане из Украины имели право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity по всей Польше.

Другие новости:

война в Украине новости Польши беженцы война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:24

В РФ не знают, что делать с захваченными территориями на юге Украины – ISW

10:03

"Ему не жалко никого": психиатр объяснил, почему Путин хочет покорить Украину

09:55

РФ не достигла ни одной стратегической цели за 100 дней войны – разведка БританииВидео

09:44

В Польше изменили правила для беженцев из Украины: некоторым придется вернуть деньги

09:18

Запоздалое признание: почему Меркель резко заговорила о преступлениях Путинамнение

Реклама
09:10

"Украина имеет право определять, как отвечать на агрессию РФ" – Госдеп о применении оружия от СШАВидео

08:58

Ракеты полетят в Крым аж бегом: Арестович объяснил, будут ли ВСУ атаковать армию РФ на полуострове

08:38

Гороскоп на сегодня, 3 июня 2022: Львам – вещие сны, Стрельцам – опасные авантюры, Водолеям – разочарованиеВидео

08:21

ВСУ заставили оккупантов отступить на четырех направлениях – ГенштабВидео

08:20

РФ теряет на войне в Украине 250-400 человек каждый день – Арестович

07:48

Оккупанты ровняют с землей Лисичанск, город разрушен на 60% – глава ВГАВидео

07:13

"Наши поймали их со спущенными штанами": под Херсоном ВСУ разгромили российскую БТГр - АрестовичВидео

06:43

Бои за Северодонецк лишают оккупантов сил, у них не хватит ресурсов для захвата Донеччины - ISWВидео

06:29

Война на истощение: зачем Россия стремится заморозить боевые действия в Украинемнение

06:07

На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открыткиФото

05:53

Сезонная аллергия: врач поведала о проблемных растениях, симптомах и лечении

05:15

За доллар 40 гривен: украинцам раскрыли сроки стремительной девальвацииВидео

04:45

Потрясающие платья на лето 2022, котрые можно носить куда угодноФото

04:10

Будет заливать: синоптики предупредили об опасной погоде в УкраинеВидео

03:50

"Есть два фактора": военный эксперт пояснил, зачем русские тянут в Украину старые советские танки

Реклама
03:15

"Собчак - кукла Путина, Дудь - мягкая пропаганда": Суханов объяснил, почему не верит оппозиции в РФ

03:10

Самый вкусный и очень легкий витаминный салат, который моментально укрепит здоровье: простой рецептВидео

02:37

"Война закончится победой Украины": Касьянов перечислил факторы, которые приближают триумф ВСУВидео

02:05

День ангела Константина 2022 – картинки, поздравления и душевные открытки имениннику

00:51

Приметы на 3 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:36

"Я помолюсь за перемогу": Лобода выпустила песню на украинском языке "Молитва", посвященную войне

00:18

В Турции отменили концерт украинской предательницы, которая пела "победные" песни в Мариуполе

02 июня, четверг
23:54

Путин лечится от запущенной стадии рака - Newsweek

23:53

Еще одна пара телеведущих заговорила о пополнении в семье

23:26

Младший не узнает папу: Горбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями

23:26

Российские продюсеры продолжают истерить: в РФ снова посчитали, сколько зарабатывала Лобода

23:09

Война между РФ и Украиной закончится за столом переговоров - генсек НАТО

22:55

"Я достойна своего титула королевы": новоиспеченная миссис Крым ответила на хейт

22:53

Когда ВСУ перейдут в наступление: военный эксперт назвал срокиВидео

22:36

"Пришлось оттаскивать": Хлывнюк рассказал, как носил мертвые тела замученных русскими украинцев

22:33

Ранены двое детей и их мама: рашисты ударили ракетами по ДнепропетровщинеВидео

22:08

"Просто гнев": рашисты придумали для жителей Мариуполя новое издевательствоВидео

22:08

Более 200 убитых и уничтожена вся техника: ВСУ мощно ударили по оккупантам под ХерсономВидео

22:07

В ЕС "раскол" из-за шестого пакета санкций против РФ, а седьмого скоро ждать не надо - Bloomberg

21:50

Российские войска несут большие потери: Арестович о ситуации в СеверодонецкеВидео

Реклама
21:15

Для защиты своих домов у украинцев должно быть оружие - МВДВидео

21:07

"Пусть сгорят в аду": в РФ устроили настоящую истерику из-за победы сборной УкраиныВидео

21:00

Поняли - будет трибунал: правозащитник пояснил, почему Путин и Шойгу не подписывают военные приказы

20:39

Сотни погибших и раненых: Зеленский назвал ежедневные потери на ДонбассеВидео

20:38

"Вся Украина попала в один большой котел": военный эксперт рассказал о потерях на войнеВидео

20:38

"Исторический момент": Германия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕСВидео

20:25

Зачем нужно наращивать поставки оружия в Украину: ответ Зеленского

20:24

Угроз России уже никто не боится: почему за Россию не станет воевать даже Лукашенкомнение

20:22

Окружение Путина, министры и Мария Захарова: США ударили новыми санкциямиВидео

20:14

В США анонсировали новый пакет военной помощи и заговорили о боевых БПЛА для ВСУВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять