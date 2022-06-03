В Польше изменили правила для беженцев из Украины: некоторым придется вернуть деньги

Беженцы, которые выехали из Польши, должны будут вернуть деньги, полученные по программе Семья 500+ / Фото Reuters

В Польше ужесточили контроль за выплатами для украинских беженцев. Те украинцы, которые выехали из страны, но продолжили получать помощь, должны будут вернуть деньги. Кроме того, с 1 июня поменялись даты выплат, а также вскоре отменят ежедневную выплату.

Как заявил замминистра внутренних дел Польши, представитель правительства по делам беженцев Павел Боссернакер, с 1 июля украинским беженцам в Польше перестанут выплачивать ежедневное денежное пособие в 40 злотых (около 280 грн). При этом льготы и выплаты расширят для беженцев из незащищенных социальных категорий. Остальным украинцам будут помогать найти работу, сообщает Rzeczpospolita. Впрочем, официальное решение еще не принято.

Какие выплаты у беженцев заберут

В Польше действует государственная программа поддержки семей с детьми Семья 500+. Украинская семья может получать ежемесячную помощь в размере 500 злотых (более 3400 грн) на каждого ребенка до 18 лет, вне зависимости от дохода семьи.

При этом уже около 700 украинских беженцев лишились социального пособия, так как выехали из страны. Дело в том, что получать эти выплаты можно только в период пребывания в Польше.

Польские чиновники уже предупредили, что при выезде из Польши на период от 30 дней украинцы теряют право на получение помощи. Украинцы, которые пересекли границу, должны сообщить об этом управление соцстрахования в том случае, если они оформляли выплаты. Однако часть украинцев этим правилом пренебрегает.

Даты выплаты помощи на детей изменились

Уже с 1 июня в Польше выплачивать помощь на детей (программа 500 плюс) будет Учреждение социального страхования. Также изменились и даты выплат: деньги будут выдавать 4, 7, 9, 14, 18 или 20 числа каждого месяца, пишет inPoland.

Чтобы получать деньги с июня, заявку нужно было подавать до конца апреля. Родители, которые подали заявку до конца мая, могут рассчитывать на выплату в июле.

Как сообщал Главред, с 1 июня поменялись правила оформления бесплатных билетов для украинских беженцев в Польше. Теперь они доступны только в городах, расположенных на восточной границе. Это города Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав, Жешув.

До 1 июня граждане из Украины имели право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity по всей Польше.

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