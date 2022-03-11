В Польше больше не могут принимать беженцев из Украины

Беженцы / Reuters

Польские города Варшава и Краков уже не в состоянии принимать украинцев, которые бегут от российской агрессии.

Об этом сообщает в Telegram Государственная пограничная служба Украины.

Сообщается, что Варшава приняла 200 тысячи беженцев из Украины и не может принять больше, в Краков приехало около 100 тысяч человек.

"Украинцы добираются от границы бесплатными поездами и автобусами, их огромные толпы сидят и даже спят на полу на вокзалах в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, в Катовицах и Люблине", - говорится в сообщении.

В Кракове не хватает кроватей в зданиях, которые выделили для приема беженцев.

Также заканчиваются продукты, собранные как пожертвования. Поэтому 11 марта город решил приостановить выдачу пакетов помощи.

Напомним, в среду, 9 марта, нижняя палата польского парламента проголосовала за закон о поддержке беженцев из Украины, которые покинули страну из-за полномасштабного вторжения России.

Лицам и организациям, которые предоставят беженцам из Украины жилье и питание, будет выплачиваться пособие по расчету примерно 1,2 тыс. злотых в месяц (около 8,5 тыс. грн). Помощь будет выплачиваться не дольше 60 дней. Кроме этого, беженцам выплатят единовременное пособие — по 300 злотых (2,1 тыс. грн) на одного человека.

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