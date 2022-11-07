"Огневой мешок" под Угледаром: что известно о зашкаливающих потерях морпехов РФ

Российские морпехи / wikimapia.org

Стали известны новые подробности ситуации под Угледаром в Донецкой области, где морпехи 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оккупантов РФ пожаловались на действия командования, допустившее большие потери.

Минобороны РФ опровергло информацию о больших потерях у морпехов под Павловкой, говорится в материале Istories. В министерстве утверждают, что потери "не превышают 1 % боевого состава и 7 % ранеными".

В свою очередь пропагандисты РФ говорят, что если исходить из штатной численности бригады МП РФ (примерно 3 300 человек), то потери убитыми не более 1 % составляют "не более 33 человек" плюс 7 % раненых (231 человек). Итого, опять же исходя из штатной численности ЛС, это примерно 260-270 человек (морпехи РФ жаловались на потери до 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести).

Военный эксперт ФБК Ян Матвеев считает, что участившиеся публичные жалобы военных, возможно, связаны с притоком мобилизованных, так как "у них еще осталась связь с родными".

"Также, возможно, уже накопилась критическая масса недовольства от военных, которые давно на фронте. Сейчас их кидают в бессмысленные атаки, и они не понимают зачем", — отмечает Матвеев. По его словам, в состоянии отчаяния военные начинают жаловаться активнее, чем раньше.

Военный аналитик Conflict Intelligence Team (CIT) Кирилл Михайлов также считает, что появление письма морпехов может быть связано с частыми жалобы от мобилизованных: морпехи решили последовать их примеру. "Тем более губернатор, которому они жалуются, их опекал, на фронт ездил", — добавил он.

Бунт морпехов РФ под Угледаром

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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