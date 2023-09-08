Героически погиб в боях за Гостомель: в Киеве попрощались с отважным спасателем

В Киеве состоялась церемония прощания с погибшим спасателем Русланом Кошевым, который потерял жизнь в первый день полномасштабной войны во время защиты аэродрома в Гостомеле. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
"Руслан был первым спасателем, который погиб в первый день полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Он отдал самое ценное – жизнь, пытаясь спасли своих коллег. Мы не имеем права забыть его подвиг. Наш долг – поддерживать семью героя, ведь это наша общая потеря. Мы платим крайне высокую цену за нашу свободу. И я благодарю каждого, кто сегодня работает ради нашей победы", - сказал временно исполняющий обязанности председателя ГСЧС Владимир Демчук.
Как сообщают в ведомстве, история гибели Руслана очень болезненна и крайне трагична. 24 февраля 2022 года российские оккупанты предприняли попытку захвата аэропорта "Антонов" в пгт Гостомель, на территории которого находилась 30-я пожарная часть. Начальник части Руслан Кошевой, пытаясь спасти свой личный состав и пожарную технику, попал под вражеский обстрел. Руслан получил сверхсложные ранения, несовместимые с жизнью, и погиб.
Тело спасателя российские оккупанты тогда не позволили забрать. Его не было найдено и после деоккупации Гостомеля. И лишь теперь появилась возможность достойно похоронить героя.
Напомним, что в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения. Александр Рицкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.
Также в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 21-летний защитник Евгений Митин из Херсонской области. Он был единственным сыном своих родителей. На защиту нашей страны он встал в марте 2023 года.
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