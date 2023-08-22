Родители потеряли единственного сына: в тяжелых боях за Украину погиб 21-летний воин

Евгения Митина все будут помнить как веселого, общительного и ответственного парня.

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В тяжелых боях за Украину погиб 21-летний воин / Коллаж: Главред, фото: Львовский старостинский округ

В тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб 21-летний защитник Евгений Митин из Херсонской области. Он был единственным сыном своих родителей.

Митин Евгений Игоревич, 2002 г. р., был родом из села Львове на Херсонщине, сообщает Львовский старостинский округ в Facebook.

После окончания школы парень учился в Новой Каховке, где получил профессию сварщика. Позже он решил поступить на срочную службу в армию.

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Отслужив, с марта 2023 года Евгений подписал контракт и встал на защиту нашей страны.

"Несмотря на свои юные годы, пошел защищать нас и нашу страну. Он прожил совсем короткую, но сознательную жизнь мужа и патриота. Не осуществил всех мечтаний, но и не стал в стороне событий, которые происходят в нашей стране. За нас он отдал самое дорогое – свою жизнь", - говорится в сообщении.

Евгения Митина все будут помнить как веселого, общительного и ответственного парня. Он всегда был готов прийти на помощь всем, кому она нужна.

Напомним, недавно в Верховной Раде Украины сообщили о гибели на войне народного депутата IV созыва Сергея Слабенко. Экс-нардеп погиб в боях на Запорожском направлении. Сергея дома ждала жена с сыном и дочкой.

Также сообщалось, что в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения. Александр Рицкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.

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