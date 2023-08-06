"Ты так рано ушел от нас": во время атаки на Староконстантинов погиб отец двух деток

Вдовой осталась жена, а сиротами двое деток – 2-летний мальчик и 2-месячная девочка.

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Во время атаки на Староконстантинов погиб отец двух деток / Коллаж: Главред, фото: Facebook Ольги Маргуловой

В Староконстантинове Хмельницкой области во время ликвидации последствий ракетного террора россиян погиб погиб участник АТО Сергей Лысюк. У него осталась жена и двое маленьких детей – двухлетний сын и дочь, которой всего лишь месяц. О гибели Сергея сообщила его сестра Ольга Маргулова в Facebook.

"Братец, наш дорогой Сергей, ты так рано ушел от нас. [Россияне] (неценз.) забрали сына у мамы, любимого мужа у жены, папу у малюсеньких деток. Вы с Людой так долго ждали ваших деток, маленькие солнышки появились в вашей семье, ты должен жить, любить, быть примером для сына, носить на ручках свою маленькую доченьку принцессу, которой всего лишь месяц", - написала Маргулова.

По ее словам, мужчина выстоял во время АТО, но его жизнь оборвала война.

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"Ты выстоял тогда в АТО, а сейчас проклятая война тебя забрала от нас всех. Каждую секунду, пока тебе спасали жизнь я молилась и просила Господа оставить тебя. Но чуда не произошло. Ты был замечательным и чрезвычайно добрым человеком. Не такой должна была быть наша встреча на этой неделе", - рассказала Ольга.

Ракетная атака на Украину

Как сообщал Главред, российские оккупанты вечером 5 августа выпустили ракеты. Во всей Украине объявили воздушную тревогу. Ракеты были запущены с Черного моря.

В воздушных силах заявили, что Кинжалы летели в сторону Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Полтавской областей. В Сети сообщили о том, что в Хмельницкой и Житомирской областях прогремели взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что захватчики нанесли удар по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье, а также по Хмельницкой области. Оккупанты били "Кинжалами" и "Калибрами". Часть ракет удалось сбить.

Зеленский подчеркнул, что, сколько бы ни было таких российских атак, "все равно они врагу ничего не дадут".

Кроме того, российские оккупационные войска в субботу вечером, 5 августа, сбросили управляемую авиабомбу на центр переливания крови на Харьковщине. В результате коварной российской атаки погибли люди, также есть раненые мирные жители. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным, а также показал последствия вражеского удара.

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