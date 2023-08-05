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РФ сбросила авиабомбу на центр переливания крови: Зеленский показал жуткие кадры

Алина Дембицкая
5 августа 2023, 23:34 обновлено 5 августа, 23:39
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В результате коварной российской атаки погибли люди, также есть раненые мирные жители.
Зеленский
РФ сбросила авиабомбу на центр переливания крови / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, https://t.me/V_Zelenskiy_official

Российские оккупационные войска в субботу вечером, 5 августа, сбросили управляемую авиабомбу на центр переливания крови на Харьковщине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Как отметил глава государства, страна-агрессор Россия ударила управляемой авиационной бомбой по центру переливания крови, который расположен в Купянской общине на Харьковщине.

"Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская община на Харьковщине", - написал президент.

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По его словам, в результате коварной российской атаки погибли люди, также есть раненые мирные жители. Зеленский выразил соболезнования родным, а также показал последствия вражеского удара.

РФ сбросила авиабомбу на центр переливания крови: Зеленский показал жуткие кадры
Зеленский показал последствия вражеского удара / https://t.me/V_Zelenskiy_official

"Наши спасатели ликвидируют пожар. Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Одержать победу над террористами - это дело чести для всех, кто ценит жизнь", - подчеркнул украинский гарант.

Ракетная атака на Украину

Как сообщал Главред, российские оккупанты вечером 5 августа выпустили ракеты. Во всей Украине объявили воздушную тревогу. Ракеты были запущены с Черного моря.

В воздушных силах заявили, что Кинжалы летели в сторону Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Полтавской областей. В Сети сообщили о том, что в Хмельницкой и Житомирской областях прогремели взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что захватчики нанесли удар по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье, а также по Хмельницкой области. Оккупанты били "Кинжалами" и "Калибрами". Часть ракет удалось сбить.

Зеленский подчеркнул, что, сколько бы ни было таких российских атак, "все равно они врагу ничего не дадут".

Недавно журналисты "Схем" опубликовали доказательства того, что Россия цинично обстреливает украинские города крылатыми ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ. Всего РФ получила от Украины 575 крылатых ракет. Кроме ракет Киев передал Москве еще и 8 бомбардировщиков Ту-160 и три Ту95МС.

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