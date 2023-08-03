РФ бомбит Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году

Кабмин передал России крылатые ракеты в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

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РФ обстреливает Украину ранее украинскими ракетами / коллаж: Главред, фото: схемы

Россия цинично обстреливает украинские города крылатыми ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ. Доказательства этого опубликовали журналисты "Схем".

Тогда Украина передала Кремлю ракеты Х-55. Это подтверждает текст соглашения и список номеров переданных ракет. По меньшей мере 10 выпущенных ракет Х-55 ранее были украинскими.

Отмечается, что соглашение о передаче ракет было подписано между правительством РФ при руководстве Путина и Кабмином Украины во главе с Валерием Пустовойтенко. Кроме ракет Киев передал Москве еще и 8 бомбардировщиков Ту-160 и три Ту95МС. Всего РФ получила от Украины 575 крылатых ракет.

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РФ обстреливает Украину ранее украинскими ракетами / фото: схемы

Тогда стоимость самолетов и ракет оценили в 275 млн грн - именно такова была сумма долга за газ.

Известно то, что три таких ракеты в январе, мае и апреле 2023 года сбили силы ПВО в Киеве и области. Еще одна ракета Х-55 в конце 2022-го года ударила по многоквартирному дому в Киеве. Тогда в результате обстрела погибла женщина. Другая ракета ударила по дому в Киевской области, в результате чего пострадал ребенок.

РФ обстреливает Украину ранее украинскими ракетами / фото: схемы

Ракетный террор россиян

Недавно советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

Также сообщалось, что РФ готовит мощную атаку в ближайшее время: украинцам назвали вероятные цели нового ракетного удара. Так, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что страна-агрессор может в очередной раз ударить по портовой инфраструктуре Украины.

"Наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно сделать вывод, что они готовятся к следующим атакам", - отметила Гуменюк.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный террор россиян. Он подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства заявил, что Украина выстоит против ударов "российского зла".

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