РФ бомбит Украину ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году

Россия цинично обстреливает украинские города крылатыми ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ. Доказательства этого опубликовали журналисты "Схем".
Тогда Украина передала Кремлю ракеты Х-55. Это подтверждает текст соглашения и список номеров переданных ракет. По меньшей мере 10 выпущенных ракет Х-55 ранее были украинскими.
Отмечается, что соглашение о передаче ракет было подписано между правительством РФ при руководстве Путина и Кабмином Украины во главе с Валерием Пустовойтенко. Кроме ракет Киев передал Москве еще и 8 бомбардировщиков Ту-160 и три Ту95МС. Всего РФ получила от Украины 575 крылатых ракет.
Тогда стоимость самолетов и ракет оценили в 275 млн грн - именно такова была сумма долга за газ.
Известно то, что три таких ракеты в январе, мае и апреле 2023 года сбили силы ПВО в Киеве и области. Еще одна ракета Х-55 в конце 2022-го года ударила по многоквартирному дому в Киеве. Тогда в результате обстрела погибла женщина. Другая ракета ударила по дому в Киевской области, в результате чего пострадал ребенок.
Ракетный террор россиян
Недавно советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.
Также сообщалось, что РФ готовит мощную атаку в ближайшее время: украинцам назвали вероятные цели нового ракетного удара. Так, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что страна-агрессор может в очередной раз ударить по портовой инфраструктуре Украины.
"Наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно сделать вывод, что они готовятся к следующим атакам", - отметила Гуменюк.
Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный террор россиян. Он подчеркнул, что ракеты государства-зла не сильнее нашей воли. Глава государства заявил, что Украина выстоит против ударов "российского зла".
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