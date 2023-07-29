РФ готовит мощную атаку: украинцам назвали вероятные цели нового ракетного удара

Для будущих ракетных атак РФ может применять новую тактику, не исключила Наталья Гуменюк.

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Оккупанты готовят новый ракетный удар / Коллаж: Главред, Фото: Суспільне, минобороны РФ

Для защиты Одесской области от новых атак РФ Вооруженные силы Украины приняли меры, которые обеспечат максимальную работу и эффективность противовоздушной обороны.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Понятно, что опасность, которую несет Россия, в частности, в сторону портовой инфраструктуры за последние периоды была проанализирована и приняты меры для обеспечения максимальной работы противовоздушной обороны и максимальной эффективности", — сказала она.

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Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины выразила надежду на эффективность принятых мер, но предупредила, что страна-агрессор РФ может готовиться к следующим атакам.

"Наблюдая за тем, что враг взял определенную паузу, можно сделать вывод, что они готовятся к следующим атакам", — отметила она.

Гуменюк добавила, что для будущих атак РФ может применять новую тактику.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ракетные удары РФ

Напомним, в пятницу вечером, 28 июля, в Днепре прогремели взрывы за несколько минут до объявления воздушной тревоги. Российские оккупанты попали в многоэтажное здание. Повреждения получили и административное здание.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ.

Напомним, российские оккупанты атаковали Киев дронами "Шахед". Возле украинской столицы работала противовоздушная оборона. Все вражеские беспилотники удалось сбить.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram. Отмечается, что российские захватчики запускали дроны с южного направления.

Ранее российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших - от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.

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