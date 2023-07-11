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РФ ночью атаковала Киев дронами: все подробности

Алёна Воронина
11 июля 2023, 06:38 обновлено 11 июля, 06:41
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Страна-агрессор Россия запускала беспилотники с южного направления, вероятно, из Краснодарского края РФ. Все вражеские дроны удалось сбить на подлете к Киеву.
Дым, дроны-камикадзе Шахед
РФ ночью атаковала Киев дронами/ коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

Российские оккупанты в ночь на вторник, 11 июля, атаковали Киев дронами "Шахед". Возле украинской столицы работала противовоздушная оборона. Все вражеские беспилотники удалось сбить.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram. Отмечается, что российские захватчики запускали дроны с южного направления.

Воздушная тревога объявлялась в Киеве в 04:25, а завершилась в 05:26.

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"Враг второй раз в этом месяце атаковал Киев с воздуха. Предварительно, как и в начале июля, противник применил барражирующие боеприпасы "Shahed". Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края рф. Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Опять благодарим ПВО за отличную работу!", - отметили в КМВА.

При этом там подчеркнули, что данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Взрывы в Одесской области

Также в ночь на 11 июля взрывы раздавались в Одесской области. Как сообщило в Telegram "Суспільне.Одеса", их было слышно в Одесском районе, позже сообщалось о повторных взрывах. Сообщалось, что в области работала противовоздушная оборона.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших - от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.

В ночь на 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе "Шахед". Обломки сбитых БПЛА упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека.

В Николаеве в ночь на понедельник, 10 июля, прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Российская оккупационная армия атаковала город ракетами. Позже стало известно, что в результате атаки оккупантов на город пострадал объект инфраструктуры. По предварительной информации, удар мог быть нанесен ракетой "Искандер-М".

Страна-агрессор Россия днем 10 июля ударила управляемой авиабомбой по месту выдачи гуманитарной помощи в прифронтовом Орехове Запорожской области. Четыре человека погибли на месте – женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Одиннадцать человек были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

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