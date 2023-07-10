РФ ночью атаковала Николаев: оккупанты ударили по городу ракетой С-300

В Николаеве в ночь на понедельник, 10 июля, прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Российская оккупационная армия атаковала город ракетами.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, также о взрыве, который прогремел около часа ночи, сообщалось в местных пабликах.
Воздушная тревога объявлялась около часа ночи, отбой был в 01:38.
Как сообщил Ким, удар по городу оккупанты могли нанести ракетой С-300.
"Предполагаем, что с-300", – сообщал глава Николаевской ОВА.
Он отмечал, что был зафиксирован один пуск ракеты российских захватчиков по Николаеву ночью.
При этом в Воздушных силах ВСУ перед этим сообщали, что на Николаевщине есть угроза использования российскими войсками баллистического вооружения.
Ракетный удар РФ по Львову
Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших – от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.
Разрушения подверглись: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.
В РФ после удара назвали циничную цель атаки по Львову. В России Министерство обороны цинично заявило, что они специально ударили по Львову ракетами "Калибр". В Минобороны РФ заявляют, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.
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