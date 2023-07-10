РФ ночью атаковала Николаев: оккупанты ударили по городу ракетой С-300

Взрыв в городе произошел во время воздушной тревоги. В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе использования оккупантами баллистического вооружения.

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РФ ночью атаковала Николаев/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, pixabay.com

В Николаеве в ночь на понедельник, 10 июля, прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Российская оккупационная армия атаковала город ракетами.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, также о взрыве, который прогремел около часа ночи, сообщалось в местных пабликах.

Воздушная тревога объявлялась около часа ночи, отбой был в 01:38.

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Как сообщил Ким, удар по городу оккупанты могли нанести ракетой С-300.

"Предполагаем, что с-300", – сообщал глава Николаевской ОВА.

Он отмечал, что был зафиксирован один пуск ракеты российских захватчиков по Николаеву ночью.

При этом в Воздушных силах ВСУ перед этим сообщали, что на Николаевщине есть угроза использования российскими войсками баллистического вооружения.

Ракетный удар РФ по Львову

Напомним, в ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетами по Львову. В результате атаки оккупантов 10 человек погибли и 45 получили ранения (из них трое детей). Возраст погибших – от 32 до 95 лет. Самая старшая погибшая женщина пережила Вторую мировую.

Разрушения подверглись: более 30 домов; более 250 квартир; 10 общежитий; дом ребенка; два вуза; санаторная школа. Повреждена одна подстанция во Львове.

В РФ после удара назвали циничную цель атаки по Львову. В России Министерство обороны цинично заявило, что они специально ударили по Львову ракетами "Калибр". В Минобороны РФ заявляют, что оккупанты нанесли удар высокоточным оружием якобы по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

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