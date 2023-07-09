"В выход на границы 1991 года не верю": политолог анонсировал "зраду" в октябре

Андрей Золотарев не исключает, что война в Украине может перейти на стадию заморозки конфликта.

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Война в Украине может перейти на стадию заморозки / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко, УНИАН

Война в Украине не закончится выходом на границы 1991 года. По крайней мере в такой сценарий не верит политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Об этом он рассказал во время чата на Главреде.

"В сценарий выхода на границы 1991 года я не верю. Но большинство украинцев представляют победу именно так. Однако политика и военное дело – это искусство реального", - сказал Золотарев.

Он добавил, что большой победой будет даже возвращение на позиции по состоянию на февраль 2022 года. Однако самым реальным сценарием Золотарев называет заморозку конфликта.

"Но наиболее вероятным сценарием я считаю заморозку конфликта по корейскому сценарию, а где пройдет наша 38 параллель, зависит от ВСУ", - сказал политолог.

Он также пока не видит вероятности мирного урегулирования конфликта. Ведь Украина и Россия не ослаблены настолько, чтобы пытаться найти компромисс на переговорах.

"Как правило, на это выходят, когда обнаруживаются проблемы в вооруженных силах, экономике, а также территориальные потери. Но, обратите внимание, к кому сегодня апеллирует Кремль – он апеллирует к коллективному Западу, мол, зачем вести переговоры с Украиной, если она несубъектна, несамостоятельна и раз за разом получает отказ, не находит взаимности", - объяснил Золотарев.

Политолог убежден, что ситуация в Украине может измениться уже этой осенью. Он уточнил, что в Копенгагене уже ходят слухи о якобы "контактах россиян с американцами на Ближнем Востоке".

"Реально что-то может начать меняться в октябре, и тогда может быть "зрада" в глазах многих. Потому что большинство украинцев надеются на чудо – на возвращение к границам 1991 года. Это чудо может случиться только в одном случае – если в России начнется смута. Ведь еще два месяца назад никто не предполагал, что Пригожин почти дойдет до Москвы с 8 тысячами вагнеровцев", - сказал Золотарев.

Смотрите видео о том, почему Украина под угрозой заморозки войны:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Заморозка конфликта в Украине

Война России против Украины может превратиться в замороженный конфликт из-за истощения сил, возможностей и поддержки и внимания со стороны западных стран, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, сценарий будет изнурительным в долгосрочной перспективе.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что Россия всеми силами пытается заморозить войну в Украине и использует для этого различные пацифистские организации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине не может продолжаться годами, ведь военный потенциал Москвы ослабляется, а Киева - усиливается. При этом он акцентировал внимание на том, что ресурс России сокращается. Враг использовал свои возможности и в условиях санкций столкнется с проблемами в производстве вооружений.

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