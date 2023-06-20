В Чехии предупредили: войну в Украине могут заморозить из-за истощения Запада

Не похоже на то, что война в Украине закончится в ближайшее время, говорит Петр Фиала.

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Петр Фиала не исключил замороживания войны / 93-я ОМБр Холодный Яр, Facebook/petr.fiala1964

Война России против Украины может превратиться в замороженный конфликт из-за истощения сил, возможностей и поддержки и внимания со стороны западных стран, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Последние сообщения о прогрессе Украины осторожно-оптимистичны, но не похоже, что война закончится в ближайшее время. Напротив, существует угроза сценария замороженного конфликта, что будет означать создание центра перманентной нестабильности безопасности в Восточной Европе", — цитирует его издание Novinky.

По его словам, сценарий будет изнурительным в долгосрочной перспективе, поэтому Чехия вместе с другими странами должны "способствовать его предотвращению", поскольку общество "теряет понимание" поддержки Украины.

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"Истощение – это то, что больше всего угрожает нам в сегодняшней ситуации. Я имею в виду не только истощение украинских сил и исчерпание возможностей, которые мы можем предоставить, но и исчерпание поддержки и внимания со стороны западных стран. Есть угроза, что вскоре общество может лишиться понимания поддержки атакованной страны", — предупредил премьер.

Фиала добавил, что Россия показала, что готова перейти все границы, в том числе и человечности.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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