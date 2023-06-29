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Цель РФ - заморозить войну, для этого в ход идут методички КГБ - Коваленко

Анна Ярославская
29 июня 2023, 12:00 обновлено 29 июня, 12:07
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РФ контролирует пацифистские организации, которые пропагандируют тезисы о том, что война в Украине происходит из-за того, что Запад поставляет Украине оружие.
Александр Коваленко , ВСУ
Используя пацифизм, Москва хочет поставить войну на паузу, сказал Александр Коваленко / Коллаж: Главред, фото: Facebook, Фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Страна-агрессор Россия всеми силами пытается заморозить войну в Украине и использует для этого различные пацифистские организации. Эти методы применял еще СССР, теперь они "по наследству" перешли к РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, оккупанты теряют инициативу, силы и ресурсы.

"Им критически не хватает ресурсов – особенно артиллерии и военной техники. В июне они понесли наибольшие потери за весь период полномасштабного вторжения в Украину. В мае они установили рекорд, но уже в июне рекорд стал абсолютным", - отметил он.

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Коваленко добавил, что артиллерийские орудия россияне не успевают снимать с консервации и подвозить их в зону боевых действий в большом количестве.

"Поэтому сейчас они делают все для того, чтобы заставить Украину подписать мирный договор или приостановить боевые действия с помощью переговоров. Для этого они используют различные европейские и мировые пацифические организации. Пацифизм – тема, которую использовали еще советские спецслужбы, в том числе и КГБ, чтобы ретранслировать пацифистские идеи, направленные на примирение с Советским Союзом, разоружение Запада и другие вопросы. По наследству тема перешла к России", - отметил военно-политический обозреватель.

Коваленко объяснил, что Москва контролирует большое количество пацифистских организаций, которые сейчас пропагандируют тезисы о том, что война в Украине происходит якобы по вине Запада, который предоставляет Украине оружие.

"Пацифисты призывают прекратить это и якобы начать переговоры и достигнуть мира. Путем использования этого пацифизма Москва пытается поставить войну на паузу, чтобы накопить ресурсы для последующих масштабных боевых действий", - резюмировал он.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Мирные переговоры Украины и РФ

28 июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-оккупант Россия является абсолютно недоговорспособным субъектом мировой политической арены. Российский диктатор Владимир Путин слаб, лжив и не контролирует ситуацию. Москва продолжает террористические обстрелы и не соблюдает любые достигнутые договоренности.

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина никогда не пойдет на переговоры с агрессором Россией, если Москва не заберет своих оккупантов с захваченных территорий. По словам гаранта, Киев не согласится со сценарием замороженной войны.

"Как бы далеко мы не продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", - сказал президент.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поставил России два жестких требования по переговорам. В частности, для запуска диалога оккупантам следует вывести все свои войска из Украины, а формула Зеленского должна стать базой для завершения войны.

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