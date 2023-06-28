Подоляк – о переговорах с Россией: Путин слаб, врет и не контролирует ситуацию

Договориться со страной-агрессором РФ невозможно – не нужно тратить время на иллюзии и самообман, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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Россия нарушает все договоренности, с ней не о чем говорить - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Сегодня страна-оккупант Россия является абсолютно недоговорспособным субъектом мировой политической арены. Директор Кремля Владимир Путин слаб, лжив и не контролирует ситуацию. Москва продолжает террористические обстрелы и не соблюдает любые достигнутые договоренности. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте чиновник написал четыре аргумента о том, почему Украина не будет и не должна вести переговоры с Россией. Условий для диалога на данный момент нет.

По его словам, Путин и его вертикаль стали очень слабыми и не контролируют то, что происходит в России. Появятся другие игроки, которые берут правление в свои руки.

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"Появятся другие менеджеры", - отметил Подоляк.

Кроме того, Путин систематически лжет.

"Идеальный пример лжи - государственное ежегодное финансирование в размере 1 млрд долларов на террористическую ЧВК "Вагнера", - сказал чиновник.

Также оккупационные войска РФ продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре, в результате чего гибнут люди. Одно из преступлений россиян – обстрел центра Краматорска 27 июня. В результате 61 человек был ранен, 10 людей погибли.

"Террористический метод войны против гражданского населения - единственный инструмент самоубеждения России в собственной способности", - добавил советник главы ОП.

Более того, Москва своими действиями по дискредитации международного права и институтов показала, что не способна соблюдать какие-либо договоренности. Российское государство должно пройти политическое обновление и ответить за преступления.

"Задача мира сегодня - ускорить разрушение путинского режима. Пора обсуждать модели постпутинской России. Но присматриваться к преемникам", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина никогда не пойдет на переговоры с агрессором Россией, если Москва не заберет своих оккупантов с захваченных территорий. По словам гаранта, Киев не согласится со сценарием замороженной войны.

"Как бы далеко мы не продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", - сказал президент.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поставил России два жестких требования по переговорам. В частности, для запуска диалога оккупантам следует вывести все свои войска из Украины, а формула Зеленского должна стать базой для завершения войны.

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