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Зеленский поставил условие РФ: Украина пойдет на диалог только после побед ВСУ

Андрей Ганчук
21 июня 2023, 16:18 обновлено 21 июня, 16:25
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Украина в любом случае не согласится на сценарий замороженной войны со страной-агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский британским журналистам.
Зеленский, Россия
Украина не будет говорить ни с одним президентом России, пока Москва не заберет своих оккупантов - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Украины пойдет на переговоры со страной-оккупантом Россией только в том случае, если враг полностью выведет свои войска с временно захваченных украинских территорий. Киев в любом случае не согласится на сценарий замороженной войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью BBC он рассказал о том, что Украина настроена на переговоры с РФ только после побед на поле боя. Киев не будет вести диалога с любым российскими президентом в том случае, если оккупанты не покинут суверенные украинские территории, которые они захватили.

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Также гарант добавил, что для Украины является неприемлемым вариант замороженной войны.

"Как бы далеко мы не продвинулись в нашем контрнаступлении, мы не согласимся на замороженный конфликт, потому что это война, это бесперспективное развитие для Украины", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры Украины и России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не пойдет на переговоры со страной-оккупантом Россией, если Киеву не будет выгоден такой диалог. Позиции Украины на мировой политической арене серьезно выросли, поэтому Киев способен настаивать на этом.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг полагает, что успешное контрнаступление армии Украины позволит Киеву добиться сильной переговорной позиции с РФ. На данный момент российский директор Владимир Путин к реальному диалогу не готов.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука полагает, что глава Кремля Владимир Путин, скорее всего, готовится к переговорам. На это указывает его риторика о "санитарных зонах". Москва собирается продвигать идеи условного Минска-3 или заморозки войны.

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