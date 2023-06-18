Путин намекает на переговоры: эсперт объяснил для чего нужны "санитарные зоны"

Путин таким образом забрасывает сигнал о том, что с ним можно договариваться.

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Что для Путина означают "санитарные зоны" / коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот: видео

В интервью Главреду экс-заместитель главы МинТОТ, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука рассказал, что именно в понимании Путина означает "санитарная зона".

"Я дам очень осторожную трактовку, потому что этот тезис меня тоже удивил. Оно диаметрально противоположно трактовке Медведева, и ни на одну санитарную зону на территории Украины никто никогда не согласится. Но сам факт того, что Путин заговорил об определенной демилитаризованной зоне, так называемой санитарной - это свидетельство того, что он начинает готовиться к вероятным переговорам. Например, могут быть идеи (это исключительно мое предположение) о заморозке войны в текущем виде и то, чтобы предложить "третий вариант Минских договоренностей": прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и тому подобное. Все это мы уже неоднократно проходили, и знаем, чем это завершается", - пояснил Георгий Тука.

Он также подчеркнул, что такие тезисы от российского диктатора свидетельствуют о том, что Россия готова к очередному раунду переговоров.

"Возможно, это было не для внутреннего потребления, а больше направлено наружу, таким персонажам, как товарищ Си или Эрдоган, которые пытаются играть какую - то непонятную роль в, так сказать, миротворческом процессе", - добавил эксперт.

Путин таким образом забрасывает сигнал о том, что с ним можно договариваться. Он уже не подчеркивает Категорически на "Новороссии" и "Киеве за три дня", а хочет говорить о санитарной зоне.

Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – Украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Смотрите видео о том, как элиты Кремля договорились отстранить Путина от власти:

"Санитарная зона" в Украине

Напомним, что Путин выдал новые цели войны и пригрозил ввести "санитарную зону" в Украине. Путин пригрозил, что Кремль может рассмотреть вопрос о создании "санитарной зоны" в Украине, если будут продолжаться обстрелы российских регионов.

У Зеленского резко ответили на бред Путина о "санитарной зоне". Михаил Подоляк объяснил, какими именно Путин видит украинские территории, говоря о"санитарной зоне".

Тука рассказал, чего на самом деле хочет достичь Путин этими "санитарными зонами". Одной из причин является то, что РФ хочет зафиксировать "достигнутые успехи", потому что ситуация для российских вооруженных сил выглядит довольно тревожной.

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