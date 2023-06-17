Путин готовится к масштабной химической атаке в Крыму: оккупанты получили указания

Россия может выполнить очередную техногенную катастрофу для обороны Крымского полуострова.

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Путин готовится к теракту в Крыму / коллаж: Главред, фото: telegram / Атеш, скриншот с видео

Президент страны-агрессора России Владимир Путин приказал войскам "химической защиты" войти на временно оккупированную Херсонскую область. Такие действия могут указывать на то, что оккупанты готовятся к провокации на химическом предприятии "Крымский титан", расположенном в Армянске на территории Крыма, которая граничит с Херсонщиной.

Официально причиной такой передислокации российских "химических" войск называют ликвидацию последствий "прорыва" Каховской ГЭС. Но эти воинские подразделения не предназначены для выполнения таких задач, преимущественно этим занимаются гражданские структуры, об этом сообщили в Telegram- канале партизанского движения "Атеш", к которому относятся, в частности, крымские татары.

"Реальная цель размещения там химических войск может заключаться в провокации на заводе "Титан". Россия может выполнить очередную техногенную катастрофу для обороны Крымского полуострова. Не хочется в это верить, но надо готовиться к худшему сценарию. После Каховской трагедии не остается сомнения, что они могут пойти на все", - говорится в сообщении.

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Как сообщают источники 24 канала, оккупанты действительно могут готовиться к теракту на "Крымском титане", поскольку рассылают в военные подразделения, которые дислоцируются, в частности, в соседней с Армянском Чаплинке Херсонской области, приказы с требованием провести проверку средств химической защиты личного состава "с целью обеспечения ведения боевых действий в условиях химического заражения местности".

Оккупанты на Херсонщине получили указания о средствах химической защиты / фото: 24 канал

Теракт на Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, началась эвакуация. Уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. На правом берегу Днепра началась эвакуация.

В Сеть попали кадры подрыва оккупантами Каховской ГЭС. На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

В ОГА сообщили, что пик затопления ожидается к полудню. Пик затопления региона из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ожидается примерно к полудню (12:00 по киевскому времени).

Владимир Зеленский отреагировал на подрыв россиянами Каховской ГЭС. Подрывом Каховской ГЭС террористам не удастся остановить Украину - Зеленский подчеркнул, что победа будет за Украиной.

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