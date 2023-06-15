Танки не выдержат: Путин боится снарядов с ураном, которые уже имеет Украина

Снаряды с обедненным ураном отличаются повышенной мощностью, повышенной бронебойностью.

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На днях российский диктатор на встрече с группой пропагандистов заявил, что Россия оставляет за собой право на использование этих снарядов.

"Во-первых, Россия их использовала. Речь идет о 125-мм танковых снарядах, которые РФ использовала в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Также военные захватывали в качестве трофеев такие боеприпасы. Поэтому россияне, как всегда, врут", - рассказал украинский военный эксперт Александр Коваленко, передает ТСН.

К этому он добавил: "что касается боеприпасов с обедненным ураном, которые мы можем получить. Прежде всего речь идет о 120-мм снарядах. Это бронебойные боеприпасы для использования танками из Британии "Сhallenger 2". Снаряды с обедненным ураном отличаются повышенной мощностью, повышенной бронебойностью. Почему Россия так взволнована? Потому что если мы будем их использовать, то броня ни одного российского танка, даже Т-90М "Прорыв", не способна противостоять такому боеприпасу".

О возможных последствиях использования снарядов с радиоактивным металлом эксперт говорит следующее: "Есть ли какие-то последствия использования боеприпасов с обедненным ураном? На самом деле есть два лагеря. Первый утверждает, что нет никаких негативных последствий для окружающей среды, второй утверждает –последствия очень серьезные. Но ни один из лагерей не проводил глубоких исследований по этому вопросу, нет 100% доказательств того, что использование вредно или нет. Единого мнения на сегодня не существует".

По словам Коваленко, в Украине уже есть такие снаряды для "Сhallenger 2", но такие танки пока не участвуют в боях.

Смотрите видео о том, что США хотят передать боеприпасов с обедненным ураном:

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ перешли в контрнаступление на фронте. Маляр отметила, что эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там украинские бойцы двигаются достаточно широким фронтом.

Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте, что ВСУ серьезно продвигаются. Противник стянул в Бахмут большую часть своих резервов и значительно усилил группировку, но украинские военные все атаки отбивают.

Бойцы ВСУ держатся на юго-западе Бахмута и продолжают сражаться. В Бахмуте критическая ситуация, идут тяжелые бои, силы обороны Украины держат оборону в районе самолета.

Военный эксперт объяснил, какая главная задача у ВСУ в Бахмуте. ВСУ крайне важно устроить силам оккупантов в Бахмуте "мешок" и держать их в нем как можно дольше.

ВСУ оккупантов обходят с флангов и продолжают идти вперед на Бахмутском направлении. Оборона Бахмута как города свою военную миссию полностью выполнила, пояснила Анна Маляр.

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