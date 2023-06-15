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Стаховский пригрозил обидчикам невесты "Да Винчи": "Помойка – это самое простое"

Алёна Воронина
15 июня 2023, 21:24 обновлено 15 июня, 21:29
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Теннисист вступился за Алину Михайлову после скандала с экс-нардепом Тарасом Чорноволом в помойке и "титушками вдовы Да Винчи".
Алина Михайлова, Да Винчи, Сергей Стаховский
Стаховский пригрозил обидчикам невесты "Да Винчи"/ коллаж: Главред, фото: Facebook Alina Mykhailova, Twitter Sergiy Stakhovsky

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский вступился за руководительницу медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" и невесту погибшего украинского героя Дмитрия Коцюбайла Алину Михайлову после разгоревшегося вокруг нее скандала.

Соответствующая публикация появилась на странице теннисиста в Twitter. Стаховский призвал тех, кто хочет обидеть Михайлову, трижды подумать.

Он подчеркнул, что помойка – это еще самое простое, что может быть, напоминая о том, что произошло с экс-нардепом Тарасом Чорноволом.

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"Предлагаю следующим персонажам, которые захотят обидеть любого из наших защитников, подумать трижды, потому что помойка – это еще самая простая история", – написал Стаховский в Twitter и добавил смайлик, который отдает честь.

Стаховский заступился за Михайлову
Стаховский заступился за Михайлову/ скрин

Скандал вокруг Черновола и Михайловой

Украинский политический деятель Тарас Чорновил возмутил соцсети тем, что в грубой форме высказался в адрес невесты погибшего "Да Винчи" Алины Михайловой. Чорновил обвинил Михайлову в работе "на зеленую власть", назвав ее "подолигархической шмарой" из-за того, что Алина была гостьей программы, которую вела журналистка Янина Соколова.

После этого 13 июня в Киеве активисты напали на политического аналитика, бывшего народного депутата Украины Тараса Чорновила. Его облили зеленкой и мочой, а затем бросили в мусорный бак. Чорновил попытался сопротивляться, но у него ничего не получилось. Чорновил после этого начал утверждать, что такая акция – это "заказ" Офиса президента за критику власти.

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк резко набросился на Михайлову после того, как Черновола бросили в мусорный бак. Кондратюк назвал "титушками вдовы Да Винчи" людей, которые защитили девушку и отомстили Тарасу Чорновилу, который обозвал Михайлову.

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