Чорновил назвал невесту Да Винчи 'подолигархической шмарой': соцсети возмущены

Украинский политический деятель Тарас Чорновил возмутил соцсети тем, что в грубой форме высказался в адрес невесты погибшего "Да Винчи" Алины Михайловой.
Так, в своем Telegram-канале Тарас в грубой форме обвинил невесту погибшего на фронте Героя Украины, командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла Алину Михайлову в работе "на зеленую власть", назвав ее "подолигархической шмарой". Алина была гостьей программы, которую вела журналистка Янина Соколова.
Позже Чорновил удалил свой пост, поскольку пользователи Сети были очень возмущены таким высказыванием. Впрочем, Чорновил опубликовал новое сообщение с оправданием.
"Относительно этого короткого поста: я задал простой вопрос о целесообразности заполнения последних островков свободы тем самым, чем упаковано все подцензурное инфопространство – восхваление власти и обливание грязью оппозиции. А в материале как раз такой контент", - отметил он.
Чорновил оправдался, что конкретно Алину Михайлову в своем сообщении он не оскорблял. По его словам, ему это не интересно, ведь он писал о "тенденциях".
"Употребить конкретное слово из сообщения конкретно к Михайловой я бы и не мог. При всем негативном отношении к ней, я имею принципы относительно высказываний о женщинах", - написал Чорновил.
Он отметил, что "подолигархическими шмарами" он хотел бы назвать нескольких нардепов, но, мол, ни разу этого не сделал.
"Я употребляю это слово как раз к обобщенному образу всех дуполизов (шмар) власти и персонифицировано порой как раз к отдельным мужчинам. Все. Тема исчерпана", - добавил он.
Напомним, ранее возлюбленную погибшего "Да Винчи" Алину Михайлову остановили из-за "пьяного вида". Девушка погибшего военного Алина Михайлова хотела побыть наедине со своим возлюбленным и отправилась к нему на могилу. Однако по возвращению ее остановили правоохранители и начали проверку из-за ее якобы "пьяного вида". Девушка утверждает, что объяснила полицейским всю ситуацию, но те снова попросили ее подышать в лицо, чтобы убедиться, что Алина не пила алкоголь.
Также Главред рассказывал, что Алина Михайлова лично пыталась спасти любимого Дмитрия Коцюбайла. Она была рядом с "Да Винчи" в первые минуты после того, как он был ранен. Она держала в руках мешок амбу (аппарат для искусственной вентиляции легких), пытаясь удержать жизнь в дорогой груди.
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