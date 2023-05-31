Чорновил назвал невесту Да Винчи 'подолигархической шмарой': соцсети возмущены

Позже Чорновил оправдался, что конкретно Алину Михайлову в своем сообщении он не оскорблял.

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Чорновил назвал невесту Да Винчи "подолигархической шмарой" / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Facebook Алины Михайловой

Украинский политический деятель Тарас Чорновил возмутил соцсети тем, что в грубой форме высказался в адрес невесты погибшего "Да Винчи" Алины Михайловой.

Так, в своем Telegram-канале Тарас в грубой форме обвинил невесту погибшего на фронте Героя Украины, командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла Алину Михайлову в работе "на зеленую власть", назвав ее "подолигархической шмарой". Алина была гостьей программы, которую вела журналистка Янина Соколова.

Чорновил назвал невесту Да Винчи "подолигархической шмарой" / скриншот

Позже Чорновил удалил свой пост, поскольку пользователи Сети были очень возмущены таким высказыванием. Впрочем, Чорновил опубликовал новое сообщение с оправданием.

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"Относительно этого короткого поста: я задал простой вопрос о целесообразности заполнения последних островков свободы тем самым, чем упаковано все подцензурное инфопространство – восхваление власти и обливание грязью оппозиции. А в материале как раз такой контент", - отметил он.

Чорновил оправдался, что конкретно Алину Михайлову в своем сообщении он не оскорблял. По его словам, ему это не интересно, ведь он писал о "тенденциях".

"Употребить конкретное слово из сообщения конкретно к Михайловой я бы и не мог. При всем негативном отношении к ней, я имею принципы относительно высказываний о женщинах", - написал Чорновил.

Он отметил, что "подолигархическими шмарами" он хотел бы назвать нескольких нардепов, но, мол, ни разу этого не сделал.

"Я употребляю это слово как раз к обобщенному образу всех дуполизов (шмар) власти и персонифицировано порой как раз к отдельным мужчинам. Все. Тема исчерпана", - добавил он.

Напомним, ранее возлюбленную погибшего "Да Винчи" Алину Михайлову остановили из-за "пьяного вида". Девушка погибшего военного Алина Михайлова хотела побыть наедине со своим возлюбленным и отправилась к нему на могилу. Однако по возвращению ее остановили правоохранители и начали проверку из-за ее якобы "пьяного вида". Девушка утверждает, что объяснила полицейским всю ситуацию, но те снова попросили ее подышать в лицо, чтобы убедиться, что Алина не пила алкоголь.

Также Главред рассказывал, что Алина Михайлова лично пыталась спасти любимого Дмитрия Коцюбайла. Она была рядом с "Да Винчи" в первые минуты после того, как он был ранен. Она держала в руках мешок амбу (аппарат для искусственной вентиляции легких), пытаясь удержать жизнь в дорогой груди.

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