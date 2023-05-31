УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Чорновил назвал невесту Да Винчи "подолигархической шмарой": соцсети возмущены

Алина Дембицкая
31 мая 2023, 21:56 обновлено 31 мая, 21:56
148
Позже Чорновил оправдался, что конкретно Алину Михайлову в своем сообщении он не оскорблял.
Тарас Черновил, Алина Михайлова
Чорновил назвал невесту Да Винчи "подолигархической шмарой" / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Facebook Алины Михайловой

Украинский политический деятель Тарас Чорновил возмутил соцсети тем, что в грубой форме высказался в адрес невесты погибшего "Да Винчи" Алины Михайловой.

Так, в своем Telegram-канале Тарас в грубой форме обвинил невесту погибшего на фронте Героя Украины, командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла Алину Михайлову в работе "на зеленую власть", назвав ее "подолигархической шмарой". Алина была гостьей программы, которую вела журналистка Янина Соколова.

Чорновил назвал невесту Да Винчи 'подолигархической шмарой': соцсети возмущены
Чорновил назвал невесту Да Винчи "подолигархической шмарой" / скриншот

Позже Чорновил удалил свой пост, поскольку пользователи Сети были очень возмущены таким высказыванием. Впрочем, Чорновил опубликовал новое сообщение с оправданием.

видео дня

"Относительно этого короткого поста: я задал простой вопрос о целесообразности заполнения последних островков свободы тем самым, чем упаковано все подцензурное инфопространство – восхваление власти и обливание грязью оппозиции. А в материале как раз такой контент", - отметил он.

Чорновил оправдался, что конкретно Алину Михайлову в своем сообщении он не оскорблял. По его словам, ему это не интересно, ведь он писал о "тенденциях".

"Употребить конкретное слово из сообщения конкретно к Михайловой я бы и не мог. При всем негативном отношении к ней, я имею принципы относительно высказываний о женщинах", - написал Чорновил.

Он отметил, что "подолигархическими шмарами" он хотел бы назвать нескольких нардепов, но, мол, ни разу этого не сделал.

"Я употребляю это слово как раз к обобщенному образу всех дуполизов (шмар) власти и персонифицировано порой как раз к отдельным мужчинам. Все. Тема исчерпана", - добавил он.

Напомним, ранее возлюбленную погибшего "Да Винчи" Алину Михайлову остановили из-за "пьяного вида". Девушка погибшего военного Алина Михайлова хотела побыть наедине со своим возлюбленным и отправилась к нему на могилу. Однако по возвращению ее остановили правоохранители и начали проверку из-за ее якобы "пьяного вида". Девушка утверждает, что объяснила полицейским всю ситуацию, но те снова попросили ее подышать в лицо, чтобы убедиться, что Алина не пила алкоголь.

Также Главред рассказывал, что Алина Михайлова лично пыталась спасти любимого Дмитрия Коцюбайла. Она была рядом с "Да Винчи" в первые минуты после того, как он был ранен. Она держала в руках мешок амбу (аппарат для искусственной вентиляции легких), пытаясь удержать жизнь в дорогой груди.

Вас может заинтересовать:

Реклама

Главное за день

Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для Украины

Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для Украины

22:11 Мир
Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за Бахмут

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за Бахмут

19:46 Украина
"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в Одессе

"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в Одессе

19:26 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:21

Зрительный обман: только гений заметит лодочника на самой сложной оптической иллюзии

22:11

Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для УкраиныВидео

21:56

Чорновил назвал невесту Да Винчи "подолигархической шмарой": соцсети возмущены

21:06

"Хочется верить в сильную армию": Анастасия Волочкова стала корректировщицей ВСУВидео

20:39

"Путин оживил мертвый мозг НАТО электрошоком": Макрон шокировал заявлением о президенте РФВидео

Пригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь ЯковенкоПригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь Яковенко
20:15

5 вещей, которые нельзя делать перед дорогой: неудачи будут идти по пятам

19:46

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за БахмутВидео

19:41

Верка Сердючка с Мамой погрызлись в киевском метроВидео

19:26

"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в ОдессеВидео

Реклама
19:22

"Могут запустить ракеты и дроны": Гуменюк рассказала о новом ракетном ударе РФВидео

19:20

Битва за Бахмут: почему это ловушка для русских?мнение

19:17

Как избавиться от мух в доме: cредства-спасение от назойливого жужжания и заразы

18:37

Что должно быть в машине летом: на случай жары и непредвиденных ситуацийВидео

18:27

Депутат Госдумы Гурулев призвал бомбить авиацией один из русских городовВидео

18:14

Разбудили из-за воздушной угрозы: Путин едва не попал под атаку дронов - СМИВидео

18:08

Фон дер Ляйен призвала союзников срочно предоставить Украине дальнобойное оружиеВидео

17:53

У Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем: "Может прекратить поднимать руку"

17:48

В каком виде лучше есть селедку: максимальная польза и улучшение самочувствияВидео

17:48

"Ты что, дебил?": известный футболист наехал на пророссийского Ломаченко

17:37

Лето начнется с мощной жары: синоптик рассказала, где резко изменится погодаВидео

Реклама
17:25

Победительница "Холостяка" Лозовицкая выгуляла на курорте новый купальник

17:23

"Ешьте сами свое картофельное варево": в ГПСУ изысканно потроллили белорусовВидео

16:49

Что нельзя класть на кровать: приметы, о которых стоит знатьВидео

16:40

После поддержки Украины: мама Наташи Королевой вернулась в Москву

16:36

Повезет во всем: названы самые счастливые даты в июнеВидео

16:33

Когда новый имидж может принести деньги: лунный календарь стрижек на июнь 2023

16:31

Соседов снова вызверился на Пугачеву

16:30

Можно ли есть кабачки в сыром виде: неожиданный ответ удивит наповалВидео

16:30

Весь труд пойдет насмарку: в какой посуде нельзя варить вареньеВидео

16:26

"Путин еще не проиграл войну и имеет преимущество": Дуда призвал не смеяться над РФВидео

16:10

Календарь магнитных бурь: нужно готовиться к опасным датамВидео

16:01

Мария Машкова собирается спасать своего отца-путиниста

16:00

Как придать волосам блеск: секрет зеркального сияния, который всех удивитВидео

15:46

В Германии подтвердили право Украины бить по объектам на территории РФ

15:35

Почему мы неправильно говорим "дякую": языковед Авраменко указал на серьезную ошибкуВидео

15:32

Дочь пропагандиста Соловьева открыто выступает против войны

15:18

Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней МатвиенкоВидео

15:13

"Ситуация тревожная": Песков заныл из-за игнорирования Западом атаки на МосквуВидео

15:13

Начнут полномасштабный прорыв: астролог назвал самый лучший день на фронте в июнеВидео

14:57

Время пришло: как заморозить клубнику, чтобы не слиплась в один комВидео

Реклама
14:50

"Путин соскочил с поводка": эксперт назвал, кто стоит за ПригожинымВидео

14:49

Его ищут все за столом: изумительный салат-закуска Белочка из СССР - рецепт за 5 минутВидео

14:35

"Не была на балконе": родные 32-летней киевлянки сказали, как она погибла во время атакиФотоВидео

14:33

Пригожин не станет президентом: Путин сам выберет оппонентов для выборов - ЯковенкоВидео

14:11

Пора "бомбить" хищника: какая рыба лучше всего клюет в июнеВидео

13:34

РФ раздерут во время мафиозной войны после поражения в Украине – ЯковенкоВидео

13:25

Концерт "секретного агента" Ани Лорак отменили после взрывов в МосквеВидео

13:15

У Зеленского сравнили с "понтами" угрозу Путина насчет "зеркального ответа"

12:58

Гороскоп на завтра 1 июня 2023: Овнам – тревога, Львам - трудностиВидео

12:39

"Я думала она шутит": женщина хочет назвать дочь самым ужасным именем в мире

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять