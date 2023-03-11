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Возлюбленная "Да Винчи" Алина опубликовала трогательное видео с погибшим героем

11 марта 2023, 13:53
На видео – волнующий танец защитника Украины с любимой, с которой воин познакомился на войне.
Дмитрий Коцюбайло Да Винчи и Алина
Возлюбленная "Да Винчи" Алина опубликовала трогательное видео с погибшим героем/ Instagram Дмитрий Коцюбайло, скрин

Девушка погибшего украинского воина, Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" Алина Михайлова опубликовала щемящее видео. На кадрах – танец бойца с любимой.

Видео, которое было снято в рамках проекта "Пригласи меня с войны" программы "Вікна", Алина обнародовала в Twitter.

Дмитрий Коцюбайло встретил свою любовь именно на войне. Они познакомились, когда волонтер и парамедик из "госпитальеров" Алина Михайлова предложила помочь его роте медикаментами.

видео дня

Алина была участницей Революции Достоинства, затем стала волонтером во время российско-украинской войны. Она была парамедиком медицинского батальона "Госпитальеры" Украинской добровольческой армии в 2016-2017 годах, затем создала медицинскую службу "УЛЬФ", которой руководила до 2019 года.

В 2020 году ее избрали депутатом Киевского городского совета IX созыва от партии "Голос". После начала полномасштабного вторжения России в Украину она вновь вернулась на фронт и руководила медицинской службой спецподразделения "Волки Да Винчи".

Да Винчи и Алина
скрин

Гибель Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи" на фронте

Напомним, 7 марта стало известно о трагической потере для Украины. В боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". 30 ноября 2021 года "Да Винчи" был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Позже появились подробности гибели легендарного бойца. Фотографы Константин и Влада Либеровы рассказали, что воин погиб практически у них на глазах во время обстрела. Он сказал им оставаться в укрытии, потом они услышали много взрывов, после этого кто-то начал кричать "Медика! Медика! Да Винчи!".

В четверг, 9 марта, с "Да Винчи" попрощались на Прикарпатье. Тело украинского защитника привезли в родное село Бовшив Ивано-Франковской области. Жители соседних сел массово выходили на дорогу, становились на колени, провожая погибшего.

В пятницу, 10 марта, в Киеве состоялось прощание с легендарным героем Украины Дмитрием Коцюбайлом. На прощание с ним пришли также президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что хорошо знал "Да Винчи". Люди объединялись вокруг него с общей целью – бороться за Украину.

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