"Молодой парень с искренними глазами": Залужный эмоционально попрощался с павшим Героем "Да Винчи"

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что хорошо знал "Да Винчи". Люди объединялись вокруг него с общей целью – бороться за Украину.

Залужный попрощался с легендарным "Да Винчи" / t.me/CinCAFU

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в пятницу, 10 марта, вместе с другими людьми попрощался с легендарным героем Украины Дмитрием Коцюбайлом с позывным "Да Винчи".

Как отметил Залужный, трудно подобрать слова, ведь они не помогут заглушить боль утраты. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что хорошо знал "Да Винчи". Люди объединялись вокруг него с общей целью – бороться за Украину.

"Трудно подобрать слова. Они не помогут погасить боль утраты. "Да Винчи" присоединился к нашей военной семье девять лет назад. Совсем молодой парень с искренними глазами, который ничего и никогда не боялся. Путь к нашей победе – очень трудный. И цена этой победы – жизнь наших воинов. Дмитрий Коцюбайло. "Да Винчи". Спи спокойно, друг", - написал Залужный в своем Telegram-канале.

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Легендарный "Да Винчи" - что о нем известно

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском, ныне Бурштынской громады Ивано-Франковской области Украины.

Дмитрий активно участвовал в Революции Достоинства. После нее в 17 лет ушел защищать Украину от российской агрессии с оружием в руках. В 2014-м командовал взводом добровольцев, а в 2015-м – добровольческой ротой.

17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС, которая впоследствии была переформатирована в батальон.

30 ноября 2021 года был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды".

Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний защитник, младший сержант Вооруженных сил Украины Артем Рапота. Воин погиб 20 февраля возле населенного пункта Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области. У него осталась мать.

Также в бою за нашу страну погибла защитница Владислава Черных с позывным "Аида". 28-летняя харьковчанка защищала родную землю в составе добровольческого подразделения "Хартия".

Кроме того, на войне в Украине погиб житель Хмельницкой области Василий Шаблий. Героя провели в последний путь в селе Нестеровцы. Военнослужащий бригады "Эдельвейс" погиб в боях за Бахмут на следующий день после своего 46-го дня рождения 16 февраля.

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