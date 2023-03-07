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Делали "хлопки" в РФ: в Киеве попрощались с четырьмя воинами, которые погибли в Брянской области

7 марта 2023, 17:01
Воины погибли во время выполнения сложной задачи на территории страны-агрессора России.
Похороны разведчиков
В Киеве попрощались с четырьмя погибшими воинами-разведчиками/ Facebook Oleksandr Drabynko, Громадське радіо

В Киеве во вторник, 7 марта, попрощались с четырьмя героями-разведчиками, которые погибли во время выполнения задания в Брянской области России. Юрий "Святоша" Горовец, Максим "Непийпиво" Михайлов, Тарас "Тарасий" Карпюк и Богдан "Аполлон" Леговой устраивали оккупантам "хлопки" в Белгороде и Брянске и отдали свою жизнь за Украину.

Бойцы погибли 26 декабря 2022 года. Похоронить их смогли только сейчас. Об этом сообщают в соцсетях.

Отпевание погибших героев состоялось в 11:30 в Михайловском Златоверхом соборе. Там собрались родные, близкие и друзья погибших героев.

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После панихиды гробы с телами установили возле монумента на Майдане Независимости, где состоялось прощание с воинами.

Защитники Украины погибли 26 декабря прошлого года на границе между Украиной и Брянской областью РФ. Бойцы выполняли самые сложные задачи на территории, подконтрольной оккупантам.

В Киеве простились с четырьмя погибшими воинами-разведчиками
В Киеве попрощались с четырьмя погибшими воинами-разведчиками/ Facebook Oleksandr Drabynko
В Киеве простились с четырьмя погибшими воинами-разведчиками
Facebook Oleksandr Drabynko
В Киеве простились с четырьмя погибшими воинами-разведчиками
Facebook Oleksandr Drabynko
В Киеве простились с четырьмя погибшими воинами-разведчиками
Facebook Oleksandr Drabynko
В Киеве попрощались с четырьмя погибшими воинами-разведчиками
Фото: Громадське радіо
В Киеве попрощались с четырьмя погибшими воинами-разведчиками
Фото: Громадське радіо

Что известно о погибших воинах-разведчиках

Юрий "Святоша" Горовец – актер, путешественник. Был националистом, ветераном, участвовал в работе украинских диверсионно-разведывательных групп. Пошел защищать родную Украину с начала Россией войны на Донбассе. В 2024 году воевал в Иловайске, также защищал Мариуполь. Знакомые Юрия утверждают, что именно он руководил украинской ДРГ, которая заходила на вражескую территорию.

Максим "Непийпиво" Михайлов – продолжительное время был в украинском национальном движении. Как вспоминал о нем военнослужащий ВСУ Евгений Карась, Михайлов был добрым и смелым романтиком.

"Очень колоритный, всегда в шароварах, вышиванке и с казацкой люлькой. О том, сколько ты убил врагов, будут слагать легенды, как и о том, сколько девичьих сердец ты разбил", – отмечал Карась.

Тарас "Тарасий" Карпюк – после начала агрессии РФ на Донбассе одним из первых пошел на фронт защищать родную землю от оккупантов. В августе 2014 года воевал в Иловайске. Под Иловайском получил ранение во время близкого контакта с врагом. Тогда оккупант выстрелил в него с расстояния 15 метров. Пуля попала в магазин с трассерами, те начали взрываться. После этого Тарасу пришлось долго лечиться. Когда началась полномасштабная война, он пошел защищать Родину.

Богдан "Аполлон" Лягов – был самым молодым из группы, ему было всего 19 лет.

"С начала войны 19-летний парень начал воевать. Сразу вызвался в диверсионную группу. Можете представить количество удачных операций с февраля... Парень очень смелый. Всегда вызывался добровольцем. И хотя из-за юного возраста сетовал, что часто не берут на самые сложные задачи, но "Аполлон" был счастлив. Его считали гениально способным, потому что показывал одни из лучших результатов по физической и тактической подготовке", – публиковал воспоминания собратьев о погибшем Лягове военный Карась.

Расстрел оккупантами бойца ВСУ за слова "Слава Украине!"

Напомним, 6 марта в соцсетях начало распространяться видео убийства оккупантами украинского военного за слова "Слава Уараини!". На видео видно мужчину, который произносит: "Слава Украине", после чего слышен звук автоматной очереди, и он падает.

"За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее", – написал в сети глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту возможного расстрела безоружного военнопленного. Уголовное производство ведется по части 2 статьи 438 УК ("нарушение законов и обычаев войны").

Позже в ВСУ сообщили вероятную личность расстрелянного оккупантами военнопленного. По предварительным данным, это был военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Шадура Тимофей Николаевич. По информации СМИ, он был многодетным отцом – у него было пятеро детей.

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