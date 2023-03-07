У Зеленского впервые отреагировали на неадекватную истерику Лукашенко

Диктатор Александр Лукашенко 7 марта заявил, что диверсия в Мачулищах была якобы "спланирована СБУ и ЦРУ" с использованием "высших технологий".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что подрыв российского самолета-наводчика А-50 в Беларуси - это не теракт или диверсия, а антитеррористический акт. Его устроили не вымышленные "диверсанты", а белорусские партизаны.
Подоляк посоветовал самопровозглашенному президенту Беларуси определиться с терминами.
В ОП отмечают, что ответственность за подрыв А-50 на аэродроме "Мачулищи" взяли на себя белорусские партизаны.
"Нужно определиться с дефинициями. Теракт - это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии - когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 - антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами", - отметил Подоляк.
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Что заявил Лукашенко
В февраля 2023 года на аэродроме "Мачулищи" вблизи Минска белорусские партизаны сообщили об атаке на российский самолет-наводчик А-50.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко вдруг заявил, что якобы к диверсии причастны "украинцы".
Он заявил, что диверсия в Мачулищах была "спланирована СБУ и ЦРУ" с использованием "высших технологий".
Взрывы в Мачулищах
Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.
Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО.
А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.
Лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.
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