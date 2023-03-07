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У Зеленского впервые отреагировали на неадекватную истерику Лукашенко

7 марта 2023, 16:03
Подоляк ответил на фантазии белорусского диктатора Александра Лукашенко по поводу подрыва российского самолета А-50.
Лукашенко, Подоляк
Лукашенко, Подоляк / скриншот

Диктатор Александр Лукашенко 7 марта заявил, что диверсия в Мачулищах была якобы "спланирована СБУ и ЦРУ" с использованием "высших технологий".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что подрыв российского самолета-наводчика А-50 в Беларуси - это не теракт или диверсия, а антитеррористический акт. Его устроили не вымышленные "диверсанты", а белорусские партизаны.

Подоляк посоветовал самопровозглашенному президенту Беларуси определиться с терминами.

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В ОП отмечают, что ответственность за подрыв А-50 на аэродроме "Мачулищи" взяли на себя белорусские партизаны.

"Нужно определиться с дефинициями. Теракт - это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии - когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 - антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами", - отметил Подоляк.

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Что заявил Лукашенко

В февраля 2023 года на аэродроме "Мачулищи" вблизи Минска белорусские партизаны сообщили об атаке на российский самолет-наводчик А-50.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко вдруг заявил, что якобы к диверсии причастны "украинцы".

Он заявил, что диверсия в Мачулищах была "спланирована СБУ и ЦРУ" с использованием "высших технологий".

Взрывы в Мачулищах

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО.

А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

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